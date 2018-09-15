СМИ: задержанные в Швейцарии российские агенты могут быть причастны к атаке на WADA

Российские агенты, о которых накануне сообщили швейцарские СМИ, могут быть причастны к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Об этом пишет издание Tages Angezeiner, которое называет россиян специалистами в этой области. Кибератака на серверы WADA и утечка медицинской информации произошла в 2016 году. Организация обвиняла группировку Fancy Bear, которую связывают с Россией. Сейчас связь агентов с этим инцидентом проверяет прокуратура Швейцарии.

Накануне швейцарское издание сообщило о двух россиянах, задержанных в Гааге в ходе спецоперации весной 2018 года. По его данным, мужчины вели наблюдение за лабораторией химического и ядерного оружия в Шпице, где, в частности, изучалось вещество, которое использовали при отравлении Скрипалей в Солсбери. После задержания россиян депортировали на родину.

Лабораторию упоминал глава российского МИД Сергей Лавров, когда заявлял, что Скрипалей отравили не «Новичком», а веществом BZ. Специалисты в Шпице опровергли его слова.

Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. По ее данным, они работают в ГРУ и приезжали в Солсбери, чтобы нанести яд на дверную ручку дома Сергея Скрипаля. 13 сентября Петров и Боширов дали интервью RT, в котором заявили, что были в Солсбери в туристических целях. Спустя сутки Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором со ссылкой на документы ФМС говорится о пометке «совершенно секретно» на документах Петрова и Боширова.