Журналисты нашли подтверждение причастности Петрова и Боширова к спецслужбам

Совместное расследование The Bellingcat и The Insider позволило подтвердить, что Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Британией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками российских спецслужб, утверждают авторы.

В базе денных ФМС об Александре Петрове нет никаких данных ранее 2009 года, когда ему был выдан паспорт. В обычных досье ФМС на других людей есть история получения других национальных и загранпаспортов, история регистраций по разным адресам. Паспорт Петров в 2009 году получил «взамен испорченного» и в досье указан номер этого «испорченного» паспорта — его никогда не существовало в природе, говорится в расследовании.

На файле с паспортными данными значится штамп «сведений не давать». А файл с биографией — пуст и помимо штампа «сведений не давать» стоит подпись — «с.с.» (совершенно секретно).

Согласно данным о регистрации Петрова и Боширова на рейс до Лондона они купили билеты за день до вылета, что противоречит их словам о том, что поездка планировалась заранее. «Откуда такая спешка — можно предположить: чуть ранее в этот день билеты в Лондон купила Юлия Скрипаль, вряд ли это совпадение, не исключено что «туристы», посчитали что это как-то может повлиять на их планы и решили поспешить», — пишут авторы расследования.

Российские паспорта мужчинам выданы УФМС 770001 по городу Москве, где получают документы либо привилегированные лица за взятку, либо представители силовых органов.