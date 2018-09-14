В Карачаево-Черкесии собираются открыть собственную «фабрику троллей»

Власти Карачаево-Черкесии объявили тендер на создание аналога «фабрики троллей». Министерство республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати ищет исполнителя, который займется публикацией сообщений, комментариев и статей.

Как сообщает портал «Роскомсвобода», победитель конкурса должен будет публиковать короткие сообщения или комментарии там, где «имеются недостоверные данные провокационного характера, способствующие разжиганию межконфессиональных и межнациональных конфликтов». В документах говорится, что в команде должно быть не менее четырех человек. У каждого из них должно быть не меньше девяти аккаунтов в Сети, а объем работы, которую предстоит вести минимум в трех социальных сетях, должен составлять до 75 сообщений в день. Начальная стоимость контракта — 460 тыс. рублей из бюджета республики.

Заказчик приветствует дополнительные публикации, выходящие за рамки обязательного объема, если их не нужно будет оплачивать. Максимальный объем каждого сообщения должен составлять 100 слов.

Заявки на этот тендер будут принимать до 21 сентября, аукцион пройдет в электронной форме 27 числа.

«Фабрикой троллей» называют «Агентство интернет-расследований» и схожие с ним компании, которыми, по данным СМИ, управляет «повар Путина» Евгений Пригожин. 20 июня бизнесмен попал под антироссийские санкции. В феврале Пригожина и «Агентство интернет-исследований» обвинили во вмешательстве в выборы в США.