В Карачаево-Черкесии собираются открыть собственную «фабрику троллей»

Власти Карачаево-Черкесии объявили тендер на создание аналога «фабрики троллей». Министерство республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати ищет исполнителя, который займется публикацией сообщений, комментариев и статей.
Как сообщает портал «Роскомсвобода», победитель конкурса должен будет публиковать короткие сообщения или комментарии там, где «имеются недостоверные данные провокационного характера, способствующие разжиганию межконфессиональных и межнациональных конфликтов». В документах говорится, что в команде должно быть не менее четырех человек. У каждого из них должно быть не меньше девяти аккаунтов в Сети, а объем работы, которую предстоит вести минимум в трех социальных сетях, должен составлять до 75 сообщений в день. Начальная стоимость контракта — 460 тыс. рублей из бюджета республики.
Заявки на этот тендер будут принимать до 21 сентября, аукцион пройдет в электронной форме 27 числа.
«Фабрикой троллей» называют «Агентство интернет-расследований» и схожие с ним компании, которыми, по данным СМИ, управляет «повар Путина» Евгений Пригожин. 20 июня бизнесмен попал под антироссийские санкции. В феврале Пригожина и «Агентство интернет-исследований» обвинили во вмешательстве в выборы в США.