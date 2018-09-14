ЦБ впервые с 2014 года повысил ключевую ставку

«Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году <...> Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в сообщении регулятора.

Сегодняшнее повышение ключевой ставки первое с декабря 2014 года.

Повышение ключевой ставки будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления, отмечают в Центробанке.

4 сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина признала, что факторов, говорящих в пользу снижения ставки, немного, и значительное число факторов в пользу сохранения ставки. В то же время, она отметила, что есть и такие факторы, которые позволяют «положить на стол» вопрос возможного повышения ставки. Подавляющее большинство аналитиков говорили, что она, скорее всего, не изменится, отмечает РБК

После объявления ЦБ курс рубля относительно доллара и евро на торгах Московской биржи укрепился.