Украина выиграла у России апелляцию по долгу в $3 млрд

Суд решил, что Украина имеет право выдвинуть аргументы в свою защиту в части принуждения к сделке, чем фактически открыл дорогу для политического процесса, на котором Киев будет обвинять Кремль в агрессии и аннексии Крыма, пишет «Русская служба Би-би-си».

Суд первой инстанции ранее рассмотрел дело в ускоренном порядке, не став рассматривать аргументы Киева. Это, по мнению апелляционной инстанции, было ошибочным. Теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры.Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя решение суда, заявил, что Россия обратится в Верховный суд Англии.«Решение апелляционной инстанции заключается в следующем — из четырех доводов украинской стороны не поддержано три. По одному из них Апелляционный суд Англии принял решение о проведении более глубокого, детального изучения вопроса. Речь идет о предоставлении кредита Украине якобы под воздействием российской стороны. Мы обратимся в Верховный суд Англии, и уверены, что английское правосудие сможет объективно разобраться и принять соответствующее решение», — цитирует министра ТАСС Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния. Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года, однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не заплатила $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций, напоминает «Интерфакс»