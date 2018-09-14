«Сухой» готовится к санкциям США

Минфин США рассматривает возможность введения санкций против компании «Сухой», так как ее самолеты могли использоваться в химических атаках в Сирии. В Миноброны РФ обвинения в химатаках отрицают, но в Объединенной авиастроительной корпорации, куда входит ПАО «Компания «Сухой», заявили «Коммерсанту», что «внимательно следят за санкционной повесткой, постоянно оценивая риски».
Высокопоставленный источник издания в авиаотрасли подтвердил, что топ-менеджмент готовится «не к самому лучшему исходу».
«Конечно, прорабатываются разные сценарии, пути отхода вам никто не раскроет, но мы обсуждаем все, вплоть до того, что делать, если ограничения на расчеты в долларах введут и для всей оборонки»,— рассказал собеседник «Ъ».
Исполнительный директор
«Авиапорта» Олег Пантелеев рассказал, что в истребителях «Сухого» нет
комплектующих из стран НАТО, и влияние потенциальных санкций на военный экспорт
будет косвенным. Но у SSJ 100 есть поставщики из США и ЕС, которые
предоставляют системы электроснабжения, кислородные, гидравлические системы,
колеса, тормоза и др. Уже принято решение о замещении этих комплектующих, но на
это нужно три-четыре года, считает Пантелеев.