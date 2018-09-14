«Сухой» готовится к санкциям США

Минфин США рассматривает возможность введения санкций против компании «Сухой», так как ее самолеты могли использоваться в химических атаках в Сирии. В Миноброны РФ обвинения в химатаках отрицают, но в Объединенной авиастроительной корпорации, куда входит ПАО «Компания «Сухой», заявили «Коммерсанту», что «внимательно следят за санкционной повесткой, постоянно оценивая риски».

Высокопоставленный источник издания в авиаотрасли подтвердил, что топ-менеджмент готовится «не к самому лучшему исходу».

«Конечно, прорабатываются разные сценарии, пути отхода вам никто не раскроет, но мы обсуждаем все, вплоть до того, что делать, если ограничения на расчеты в долларах введут и для всей оборонки»,— рассказал собеседник «Ъ». Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев рассказал, что в истребителях «Сухого» нет комплектующих из стран НАТО, и влияние потенциальных санкций на военный экспорт будет косвенным. Но у SSJ 100 есть поставщики из США и ЕС, которые предоставляют системы электроснабжения, кислородные, гидравлические системы, колеса, тормоза и др. Уже принято решение о замещении этих комплектующих, но на это нужно три-четыре года, считает Пантелеев.