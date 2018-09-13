«Флакон не наш, ездили отдыхать»: о чем рассказали подозреваемые в отравлении Скрипалей

Петров и Боширов рассказали главреду RT Маргарите Симоньян, что ездили в Солсбери в туристических целях по совету друзей. Планировали «оторваться» в Лондоне, а здесь — заняться культурой, посмотреть красивый собор. Дом Скрипаля, может, и проходили, но не знают, как именно он выглядит.

На вопрос о роде деятельности мужчины отвечать отказались, заявив, что они «не на допросе». Александр Петров назвал обоих «предпринимателями средней руки», работающими в фитнес-индустрии. «То, что касается спортивного питания. Витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры».

По версии Александра Петрова, 2 марта мужчины прибыли в Великобританию, а на следующий день — в Солсбери. По коридору аэропорта проходили вместе (британские следователи публкиовали фотографии, на которых мужчины проходят по коридорам по отдельности и одновременно). «Пытались погулять по городу, но так как был город весь завален снегом, нас хватило ровно на полчаса — мы все промокли». На следующий день снова приехали в Солсбери и посмотрели тот самый собор.

От флакона духов Nina Ricci, в котором, по мнению британских следователей, хранился яд для Скрипалей, мужчины открестились. Боширов отметил, что у них возникли бы вопросы на таможне о том, почему в мужском багаже лежат женские духи, и отметил: «Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо?»

Боширов и Петров заявили, что впервые сталкиваются со СМИ, и если бы не призыв президента, наверное, выложили бы в Сеть какое-нибудь видеообращение.

В начале сентября британские правоохранительные органы опубликовали фотографии мужчин, которых назвали подозреваемыми в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль. Великобритания отметила, что мужчины въехали в страну под именами Александра Петрова и Руслана Боширова, но следствию известны их настоящие имена. Мужчин назвали оперативниками ГРУ.

Накануне на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что Кремль знает, кто эти люди, и «там нет никакого криминала». Он призвал Петрова и Боширова самим обратиться в СМИ и рассказать свою историю. После этого «Россия 24» сообщила, что связалась с Петровым и он пообещал дать развернутый комментарий.