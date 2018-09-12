«Новая газета» рассказала о владениях родственников Золотова в Барвихе

«Новая газета» рассказала и опубликовала видеозапись с дрона, на которой показаны поместья семьи главы Росгвардии Виктора Золотова.

В ноябре 2003 года 23-летний сын Виктора Золотова Роман приобрел 90 соток земли в Барвихе. Уже тогда стоимость сотки в этих местах достигала $100 тыс. Через три года, в 2006-м, на этом участке было закончено строительство дома площадью почти 700 кв. м. Всей этой недвижимостью Золотов-младший владеет и по сей день, пишет издание.

«На территории участка вырыт каскад прудов, посажены аккуратные деревья и кусты, а между зелеными лужайками проложены извилистые дорожки. По нашим подсчетам, все это великолепие может стоить около $10 млн или примерно 700 млн рублей по нынешнему курсу», — пишет «Новая». Несколько участков по соседству площадью 1,2 га, на которых расположен роскошный дом, принадлежит Юрию Чечихину, зятю Виктора Золотова. Если суммировать участки сына и зятя Виктора Золотова, то получится 2 га земли в самом дорогом месте России. Такое «родовое гнездо», суммарная стоимость которого может превышать 1,5 млрд руб., говорится в материале «Новой».11 сентября Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на поединок из-за расследования о коррупции в Росгвардии.