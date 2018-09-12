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#Скандал

Путин: мы нашли обвиненных в отравлении Скрипалей

12.09.2018

По словам Владимира Путина, Александр Петров и Руслан Боширов гражданские лица

Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Москва знает подозреваемых по «делу Скрипалей». 

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди, и знаем, кто они такие. Мы их нашли. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас», — сказал он.

Путин призвал Александра Петрова и Руслана Боширова самим прийти в СМИ. «Надеюсь, они скоро появятся и сами все расскажут»,— добавил он.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в британском Солсбери 4 марта. Позже оказалось, что они отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Это стало поводом для дипломатического конфликта Великобритании и России и введения дополнительных санкций со стороны США. 5 сентября следователи объявили в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала сотрудниками ГРУ.

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