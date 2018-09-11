Виктор Золотов как идеолог зрелого путинизма

Виктор Золотов вызывает Алексея Навального на дуэль. Это – ответ на расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором рассказывалось о банальном, зато масштабном воровстве при закупках продовольствия для сотрудников золотовского ведомства. Золотов пространно порассуждал о гнусности оппозиционеров вообще, помянул Березовского с Ходорковским, прошелся, естественно, по Навальному, и пообещал сделать из него «на ринге или на татами» «сочную отбивную».
Сам глава Росгвардии, видимо, считает, что совершил исключительно благородный поступок: защитил свою честь и честь собственной структуры, найдя в себе при этом смелость признать отдельные недоработки, предложил сугубо мужской вариант разрешения спора, и поставил оппонента в трудное, почти безвыходное положение: ну какая там может выйти дуэль у штафирки-юриста с кадровым силовиком?
Со стороны, правда, это выглядит немного по-другому: высокопоставленный силовик публично угрожает физической расправой мирному гражданину РФ, отбывающему, к тому же, очередной административный срок по выдуманному обвинению. Все, включая, надо думать, и Золотова, понимают также, что позиции сторон несколько неравновесные: что для главы Росгвардии – приятный способ провести время, то для обычного жителя РФ, каковым Навальный и является, — чреватое большим уголовным сроком за нападение на представителя власти.
И, похоже, никаких аргументов в свою пользу, помимо угроз, в ответ на обвинения, выдвинутые ФБК, у Золотова просто нет, — видеообращение звучит как публичное признание в неспособности защищаться в рамках правового поля. Многие, ознакомившись с роликом Золотова, вспомнили обращение к Навальному миллиардера Алишера Усманова, тоже обидевшегося на одно из антикоррупционных расследований. Зря вспомнили: Усманов – частное лицо, а Золотов – руководитель мощнейшего силового ведомства, входящий в ближний круг Владимира Путина. Общее у них разве то, что Золотов тоже человек, мягко говоря, не бедный.
Кремль уже одобрил выходку главного росгвардейца: «Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но не очень понятно, откуда такой энтузиазм: если Золотов может публично, рассчитывая на гарантированную безнаказанность угрожать рядовому гражданину, то отчего бы ему при случае не попугать и коллег во власти? Ну, тогда, например, когда придет время по-настоящему поспорить о том, кому достанется эта самая власть после Путина.
Время для ответа выбрано, разумеется, не случайно. У всех перед глазами подвиги подручных Золотова, которые избивали безоружных участников мирных гражданских акций по всей стране, не щадя – как в кино про фашистов – ни детей, ни женщин, ни стариков. Нужно было переключить внимание. Принять удар на себя. Золотов принял.
И еще это, кстати, значит, что власть хорошо понимает, что на самом деле важно, а что нет. Где нерв текущей политики – на постановочных выборах, или на улицах, по которым росгвардейцы с дубинками гоняли мирных граждан.
Но еще интереснее даже не содержание, а стиль и язык обращения Виктора Золотова. Слова часто говорят больше, чем тот, кто произносит слова, и перед нами – именно такой случай.
Неизвестно, конечно, насколько текст обращения принадлежит самому Золотову, а насколько – безвестным райтерам из его пресс-службы. За словами о «капюшоне самомнения», который раздувает Навальный, чувствуются старания несостоявшегося, к счастью для русской литературы, писателя. Тут поневоле вспомнишь Владимира Соловьева (не телеведущего, а нормального, того, который поэт и философ), с его пародиями на графоманию ранних символистов:
Но не дразни гиену подозренья,
Мышей тоски!
Не то смотри, как леопарды мщенья
Острят клыки!
И не зови сову благоразумья
Ты в эту ночь!
Ослы терпенья и слоны раздумья
Бежали прочь.
«Капюшон самомнения» ничем не хуже «слонов раздумья». Это очевидная литературная находка.
Но вопросы авторства в данном случае — мелочь: раз большой босс зачитал текст, значит, текст ему понравился, значит, выражает внутренний мир и сокровенные мысли. Что же там, в этом мире?
Ну, там, конечно, «духовность», «нравственность», «Отечество», «дестабилизация ситуации», страшный пример Украины и прочие красивые слова, которыми как раз и принято прикрывать в наше время банальное расхитительство.
Однако куда красноречивее – жаргонные и просто блатные словечки, упорно пробивающиеся сквозь возвышенную речь гвардейского офицера. «Но хочу сказать, это все отчего происходит. От того, что вы, господин Навальный, никогда не получали ответку». «Вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали». И совсем уж дивное соседство: «Если вы начнете съезжать с этой сатисфакции»… Съезжать с сатисфакции! Неплохо звучит.
Нынешние хозяева страны видят себя, конечно, этакими графами и маркизами в кружевах, в лубочных декорациях Святой Руси. Но блатная феня не дает забыть, что перед нами – граждане с психологией урок и соответствующими представлениями о мире.
Собственно, это и есть квинтэссенция идеологии зрелого путинизма: это мировоззрение урок, считающих себя аристократией, а власть – чем-то вроде должности лагерного хлебореза со всеми положенными воровскими льготами. А в качестве единственного ответа тому, кто такое мировоззрение рискнет поставить под сомнение, предлагают перспективу превратиться в «сочную отбивную». Не сомневаясь, что имеют на это право.
Золотов прямо и доходчиво эту идеологию изложил. Что ж, спасибо за честность.
Сам глава Росгвардии, видимо, считает, что совершил исключительно благородный поступок: защитил свою честь и честь собственной структуры, найдя в себе при этом смелость признать отдельные недоработки, предложил сугубо мужской вариант разрешения спора, и поставил оппонента в трудное, почти безвыходное положение: ну какая там может выйти дуэль у штафирки-юриста с кадровым силовиком?
Со стороны, правда, это выглядит немного по-другому: высокопоставленный силовик публично угрожает физической расправой мирному гражданину РФ, отбывающему, к тому же, очередной административный срок по выдуманному обвинению. Все, включая, надо думать, и Золотова, понимают также, что позиции сторон несколько неравновесные: что для главы Росгвардии – приятный способ провести время, то для обычного жителя РФ, каковым Навальный и является, — чреватое большим уголовным сроком за нападение на представителя власти.
И, похоже, никаких аргументов в свою пользу, помимо угроз, в ответ на обвинения, выдвинутые ФБК, у Золотова просто нет, — видеообращение звучит как публичное признание в неспособности защищаться в рамках правового поля. Многие, ознакомившись с роликом Золотова, вспомнили обращение к Навальному миллиардера Алишера Усманова, тоже обидевшегося на одно из антикоррупционных расследований. Зря вспомнили: Усманов – частное лицо, а Золотов – руководитель мощнейшего силового ведомства, входящий в ближний круг Владимира Путина. Общее у них разве то, что Золотов тоже человек, мягко говоря, не бедный.
Кремль уже одобрил выходку главного росгвардейца: «Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но не очень понятно, откуда такой энтузиазм: если Золотов может публично, рассчитывая на гарантированную безнаказанность угрожать рядовому гражданину, то отчего бы ему при случае не попугать и коллег во власти? Ну, тогда, например, когда придет время по-настоящему поспорить о том, кому достанется эта самая власть после Путина.
Время для ответа выбрано, разумеется, не случайно. У всех перед глазами подвиги подручных Золотова, которые избивали безоружных участников мирных гражданских акций по всей стране, не щадя – как в кино про фашистов – ни детей, ни женщин, ни стариков. Нужно было переключить внимание. Принять удар на себя. Золотов принял.
И еще это, кстати, значит, что власть хорошо понимает, что на самом деле важно, а что нет. Где нерв текущей политики – на постановочных выборах, или на улицах, по которым росгвардейцы с дубинками гоняли мирных граждан.
Но еще интереснее даже не содержание, а стиль и язык обращения Виктора Золотова. Слова часто говорят больше, чем тот, кто произносит слова, и перед нами – именно такой случай.
Неизвестно, конечно, насколько текст обращения принадлежит самому Золотову, а насколько – безвестным райтерам из его пресс-службы. За словами о «капюшоне самомнения», который раздувает Навальный, чувствуются старания несостоявшегося, к счастью для русской литературы, писателя. Тут поневоле вспомнишь Владимира Соловьева (не телеведущего, а нормального, того, который поэт и философ), с его пародиями на графоманию ранних символистов:
Но не дразни гиену подозренья,
Мышей тоски!
Не то смотри, как леопарды мщенья
Острят клыки!
И не зови сову благоразумья
Ты в эту ночь!
Ослы терпенья и слоны раздумья
Бежали прочь.
«Капюшон самомнения» ничем не хуже «слонов раздумья». Это очевидная литературная находка.
Но вопросы авторства в данном случае — мелочь: раз большой босс зачитал текст, значит, текст ему понравился, значит, выражает внутренний мир и сокровенные мысли. Что же там, в этом мире?
Ну, там, конечно, «духовность», «нравственность», «Отечество», «дестабилизация ситуации», страшный пример Украины и прочие красивые слова, которыми как раз и принято прикрывать в наше время банальное расхитительство.
Однако куда красноречивее – жаргонные и просто блатные словечки, упорно пробивающиеся сквозь возвышенную речь гвардейского офицера. «Но хочу сказать, это все отчего происходит. От того, что вы, господин Навальный, никогда не получали ответку». «Вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали». И совсем уж дивное соседство: «Если вы начнете съезжать с этой сатисфакции»… Съезжать с сатисфакции! Неплохо звучит.
Нынешние хозяева страны видят себя, конечно, этакими графами и маркизами в кружевах, в лубочных декорациях Святой Руси. Но блатная феня не дает забыть, что перед нами – граждане с психологией урок и соответствующими представлениями о мире.
Собственно, это и есть квинтэссенция идеологии зрелого путинизма: это мировоззрение урок, считающих себя аристократией, а власть – чем-то вроде должности лагерного хлебореза со всеми положенными воровскими льготами. А в качестве единственного ответа тому, кто такое мировоззрение рискнет поставить под сомнение, предлагают перспективу превратиться в «сочную отбивную». Не сомневаясь, что имеют на это право.
Золотов прямо и доходчиво эту идеологию изложил. Что ж, спасибо за честность.