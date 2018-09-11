РАНХиГС: Российские больницы сокращают медперсонал из-за майских указов

Российские больницы сокращают младший персонал для выполнения президентских указов о повышении зарплат. Об этом сообщили эксперты РАНХиГС.
В докладе института «Исполнение майских указов 2012 года» говорится о том, как учреждения здравоохранения исполняли указ президента о росте зарплат медицинских работников. Владимир Путин поручил повысить доходы врачей до уровня 200% от средних по региону, а зарплаты младшего персонала — медсестер и санитаров — до уровня в 100%.
По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за того, что в указе установлена одинаковая граница минимальных зарплат для квалифицированного и неквалифицированного персонала. При этом на практике одинаковые суммы платить невозможно, как раз из-за разницы в квалификации.
По данным РАНХиГС, от выполнения указов выиграли врачи, а также бюджетники из других сфер: преподаватели дошкольных и средних профессиональных учреждений, а также школьные учителя.