РАНХиГС: Российские больницы сокращают медперсонал из-за майских указов

Российские больницы сокращают младший персонал для выполнения президентских указов о повышении зарплат. Об этом сообщили эксперты РАНХиГС.

В докладе института «Исполнение майских указов 2012 года» говорится о том, как учреждения здравоохранения исполняли указ президента о росте зарплат медицинских работников. Владимир Путин поручил повысить доходы врачей до уровня 200% от средних по региону, а зарплаты младшего персонала — медсестер и санитаров — до уровня в 100%.

В докладе со ссылкой на данные Росстата отмечается, что с тех пор зарплаты медработников выросли в номинальном выражении в 1,9 раза. При этом с 2012 года численность младшего персонала в больницах и поликлиниках снизилась более чем в 2 раза, с 687 тыс. человек до 299 тыс. Врачей стало меньше на 3%. При этом эксперты РАНХиГС отмечают, что в реальности людей сокращали не в таком количестве. Чаще их переводили на другие должности, к примеру, санитарки официально становились уборщицами. Они продолжили выполнять ту же работу, но учреждения уже не были обязаны повышать им зарплату. Кроме того, после перевода младший медперсонал лишался права на дополнительный отпуск и сокращенную рабочую неделю.

По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за того, что в указе установлена одинаковая граница минимальных зарплат для квалифицированного и неквалифицированного персонала. При этом на практике одинаковые суммы платить невозможно, как раз из-за разницы в квалификации.

По данным РАНХиГС, от выполнения указов выиграли врачи, а также бюджетники из других сфер: преподаватели дошкольных и средних профессиональных учреждений, а также школьные учителя.