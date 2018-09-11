В США выходит книга Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме»

Книга Боба Вудворда выходит только сегодня, но мир обсуждает ее всю последнюю неделю — с тех пор, как крупнейшие СМИ США получили по экземпляру и опубликовали выдержки из издания. Белый дом грозится подать в суд на автора, а Дональд Трамп заявляет, что напишет собственную, более правдивую книгу.

Боб Вудворд — один из самых известных журналистов-расследователей в США, член редколлегии The Washington Post. В ходе работы над книгой он провел беседы с сотрудниками администрации Дональда Трампа, приближенными президента и другими политиками, а также изучил некоторые документы Белого дома. После того, как крупные СМИ рассказали о книге, Трамп заявил, что ему не передали просьбы Вудворда об интервью. Белый дом вслед за президентом назвал факты, описанные в книге, ложью, и пригрозился подать в суд: представители администрации сказали журналистам The Hill, что в книге цитируются слова их коллег, которые те никогда не произносили.

«Несколько человек заявили, что Вудворд не попытался ничем подкрепить заявления, которые он им приписал. Это крайне безответственно», — заявила пресс-секретарь Сара Сандерс. От высказываний в книге отреклись министр обороны США Джеймс Мэттис, глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли и бывший адвокат Трампа Джон Дауд.





О чем говорится в книге

Вудворд пишет, что после известия о химической атаке в Сирии в апреле 2017 года Трамп потребовал убить президента этой страны Башара Асада и называл своего предшественника Барака Обаму «слабаком» из-за того, что тот отказывался втягивать США в конфликт в Сирии. В книге рассказывается, что американский президент в телефонном разговоре с главой Пентагона предлагал ликвидировать Асада и убить «чертову кучу сирийцев». Тот согласился, но после разговора сказал своему советнику, что никто не собирается этого делать.

В книге «Страх. Трамп в Белом доме» много говорится об отношении подчиненных к президенту. Вудворд пишет, что те невысоко оценивают умственные способности своего начальника и даже препятствуют ему. Так, бывший экономический советник президента США Гэри Кон украл со стола Трампа документ о выходе из торгового соглашения с Южной Кореей. Потом он объяснил это защитой интересов страны. По словам Вудворда, многие высокопоставленные подчиненные Трампа прямо называли его идиотом и лжецом. Любовь президента к твиттеру также была причиной таких высказываний: в книге говорится, что Трамп требовал от подчиненных распечатки своих постов и изучал, какие из них были самыми популярными, а сотрудники Белого дома не раз пытались помешать ему публиковать скандальные записи.

Глава Пентагона говорил своим коллегам, что Дональд Трамп понимает вопросы международной политики на уровне школьника. По данным Вудворда, тот как-то просил главу Комитета начальников штабов вооруженных сил страны Джозефа Данфорда разработать план по превентивному удару по КНДР. Новости о расследовании российского вмешательства в выборы, которые выиграл Трамп, как говорится в книге, могли парализовать работу в Белом доме на несколько дней. Президент открыто призывал прекратить дело, которое ведет команда спецпрокурора Мюллера, а юрист Трампа Джон Доуд пытался провести с ним имитацию допроса прокурором и пришел к выводу, что Трамп к этому не готов.

Одной из самых ярких цитат в книге «Страх. Трамп в Белом доме» стало высказывание главы аппарата ведомства Джона Келли. На одном из совещаний он якобы сказал о Трампе: «Бессмысленно пытаться его в чем-либо убедить. Он совершенно слетел с катушек. Мы живем в атмосфере безумия».