Олег Сенцов написал завещание на свое творчество

Украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший 14 мая голодовку в российской колонии, где он отбывает срок по обвинению в подготовке терактов, написал завещание на свое творчество. Об этом рассказала в Facebook его сестра Наталья Каплан.

В своем письме сестре Сенцов рассказал о своем состоянии: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься. Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории <…> ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия - это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма».

Олег Сенцов держит голодовку, требуя освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных.