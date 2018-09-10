Второй тур

По предварительным итогам голосования, ни один из кандидатов в этих регионах не смог набрать более 50% голосов избирателей.

Как пишет «КоммерсантЪ», в Приморском крае врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») набрал 46,57%, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 24,64%. В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 35,81%, а действующий глава региона Вячеслав Шпорт («Единая Россия») — 35,62%.

Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова («Единая Россия») лидирует на набрала 36,46%. Второе место с 31,28% занимает кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В Хакасии после обработки 62% у кандидата от КПРФ Валентина Коновалова 43,48% голосов, а у действующего главы республики Виктора Зимина («Единая Россия») — 36,09%.