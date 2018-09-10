День выбора

В Москве Следственный комитет предъявил обвинение по Ст.318 , ч.1 (применение насилия в отношении представителя власти) Виктору Федосееву, 24 года, и Василию Костылеву, 36 лет. И то и другого обвиняют в том, что они ударили полицейского, сообщил ОВД—Инфо со ссылкой на телеграм-канал правозащиты «Открытой России» и на на адвоката Олега Елисеева.

Плюс—минус 1018 человек были задержаны на акциях протеста против повышения пенсионного возраста в десятках городах России, сообщает ОВД—Инфо . Больше всего задержанных в Санкт—Петербурге — 452 человека по даннам ОВД-Инфо, не менее 500 — по данным портала Фонтанка.ру , в Екатеринбурге — 183, в Краснодаре —60, в Омске —43, в Москве — 43 ( цифры могу меняться). Самые жесткие задержания были в северной столице: там Росгвардия очевидно получила "добро" на применение дубинок и избиение несогласных. И в Москве, и в Санкт-Петербурге на акциях было много сторонников Алексея Навального, совсем молодых людей, в том числе школьников. Сам Навальный находится в ИВС , где отбывает 30-суточный административный арест по протоколу от 28 января. Накануне протестных акций 9 сентября полиция задержала практически все руководство московского штаба Навального, задержаны были активисты ФБК и в других городах страны. "Из наших 46 координаторов штабов на сегодняшний день задержано 26", — пишет сайт navalny.com.Оба сейчас находятся в ИВС № 1,ожидая суда, который вынесет решение о мере пресечения.