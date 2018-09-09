Акции против пенсионной реформы. Онлайн-трансляция

17:20 Избитого резиновой дубинкой в Петербурге зовут Владимир Осипов. У него ушибленная рана теменной области, сообщает Апология протеста.
Всего в Петербурге на акции задержаны 500 человек, передает "Фонтанка.ру".
16:40 Задержания начались в Москве. Полиция пустила в ход дубинки. Задержан и координатора штаба Олег Степанов.
16:30 В Твери задержали 19 человек, в том числе и координатора штаба Андрея Прокудина. Сообщается о сотне задержанных в Петербурге, где протестующие сопротивлялись полиции.
16:00 В Перми задержаны около 15 человек. Протестующие перекрыли центральную улицу города.
15:15 Евгения Ройзмана полиция отпустила после задержания. «Всем, кто вышел сегодня - респект и уважение. Особенно молодым. А старшим хочу сказать - молодые вынуждены подставляться и выходить за нас, потому что мы не выходим. Рs. Меня и еще нескольких человек отпустили. Скорую пропустили. Задержано 30 человек», - написал он в Twitter.
14:33 В Петербурге задержаны более 10 человек.
14:24 "ОВД-Инфо" приводит статистику задержаний.
Всего в 19 городах задержано 153 человека.
Омск — 44 человека
Хабаровск — 14 человек
Уфа — 14 человек
Челябинск —13 человек
Новосибирск — 6 человек
Владивосток — 6 человек
Комсомольск-на-Амуре — 5 человек
Москва — 5 человек
Якутск — 4 человека
Волгоград — 3 человека
Наро-Фоминск — 3 человека
Новокузнецк — 2 человека
Кемерово — 2 человека
Санкт-Петербург — 2 человека
Красноярск — 2 человека
Казань — 1 человек
Ярославль — 1 человек
Тюмень — 1 человек
14:20 В Петербурге власти отозвали согласование митинга из-за коммунально аварии, но люди вышли на акцию.
14:02 В Москве сотни людей собрались на Пушкинской площади.
13:35 В Уфе задержаны как минимум 7 человек, в их числе координатор штаба Лилия Чанышева и волонтер Ольга Комлева.
13:25 В Москве задержали бывшего координатора штаба Навального Николая Ляскина. «Меня задержали. Сказали, что везут в центральное ОВД . ( даже не знаю что это ;)). Группа захвата из 5 человек говорят, что уже два дня за мною по всему городу катаются. Я верю, что в 14:00 на Пушкинской площади будет много людей», - написал он в Twitter.
13:10 В Екатеринбурге полиция задержала бывшего мэра города Евгения Ройзмана.
12:45 В Уфе задержали координатора штаба Навального Лилию Чанышеву, в Казани при выходе из подъезда задержали организатора акции Камиля Гатауллина, в Красноярске полиция отпустила волонтера Глеба Марьясова. Ему выдали уведомление явиться 12 сентября в полицию для составления протокола об административном правонарушении за организацию акции без уведомления.
12:34 14 человек задержаны в Омске, в Томске в полиции 12 активистов, шесть из которых несовершеннолетние, сообщает "ОВД-Инфо".
12:27 В Петербурге задержали координатора штаба Навального Дениса Михайлова и сотрудника штаба Илью Гантварга. Накануне власти отозвали согласование митинга на площади Ленина.
12:20 Против повышения пенсионного возраста люди вышли в Новосибирске, Омске, Иркутске, Красноярске и других городах Сибири. В Хабаровске, Томске, Комсомольске-на-Амуре полиция задерживает активистов. В Москве несогласованная акция начнется в 14 часов.