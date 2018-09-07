Испанский след

Со времени распада Советского Союза Испания была пристанищем для российских криминальных боссов и коррумпированных чиновников. Считается, что некоторые из них связаны с Кремлем, пишет The New York Times. По данным газеты, в последние годы Скрипаль несколько раз встречался о офицерами испанской разведки. Он, как и Александр Литвиненко, который тоже, как считается, был отравлен российскими спецслужбами, консультировал испанцев по проблеме российской организованной преступности.

Скрипаль в середине 90-х служил в Мадриде, работая под прикрытием в качестве военного атташе российского посольства. Там его завербовали британские спецслужбы. В последние годы Скрипаль возвращался в Испанию для нескольких встреч с офицерами ее разведслужбы, хотя темы и даты встреч не известны.

Со ссылкой на источники NYT пишет, что Скрипаль, как и Александр Литвиненко, дал испанским властям более точное представление о российской организованной преступности. Возможно, визиты Скрипаля не были противозаконными, но его бывшие российские коллеги могли расценить их по-другому.

Сергей Скрипаль с дочерью Юлией были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Власти Великобритании обвинили в покушении двух россиян, заявив, что они работают на ГРУ. По данным The Telegraph, при оформлении они виз выдавали себя за предпринимателей.