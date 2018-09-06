ФБК Навального заявил о нарушениях в транспортном обслуживании ПФР

Пенсионный фонд потратил почти 100 млн руб. на аренду автомобилей, сообщают в ФБК. Так, для исполнительной дирекция ПФР арендуются 6 черных BMW 5-й серии 2018 года выпуска, 22 черных Toyota Camry, 4 из которых тоже выпущены в этом году и 14 машин классом ниже. 51 автомобиль арендовали для региональных отделений.

В расследовании отмечается, что за аренду одной BMW Пенсионный фонд платит 560 тыс. руб. в месяц. В эту стоимость входит и оплата услуг водителя — 7 дней в неделю по 17 часов в сутки.

ФБК отмечает, что в торгах много лет подряд участвуют только три фирмы: ООО «Транспортные Решения», ООО «Букет» и ООО «Комфорт и Безопасность». При этом учредитель «Транспортных решений» (победитель последнего аукциона) 2 года назад продал учредителю «Букета» свое другое юридическое лицо — то есть компании связаны. Более того, цена на всех аукционах снижалась символически — не более, чем на 1%. Все указывает на возможность картельного сговора.

В расследовании отмечается, что согласно налоговой отчетности за 2017 год, в ООО «Транспортные Решения» работает всего 1 человек. При этом Пенсионный фонд заключил с этой фирмой контрактов уже на 350 млн руб.

По указанным фактам ФБК обратился в Федеральную антимонопольную службу.