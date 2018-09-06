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Активисты запустили серию одиночных пикетов в поддержку Сенцова

06.09.2018

Сегодня, 6 сентября, активисты пришли к администрации президента с табличками «Сенцов 116», чтобы поддержать объявившего 116 дней назад голодовку украинского режиссера Олега Сенцова.

Как пишет «Новая газета», организатор пикетов, педагог-психолог Юлия Самойлова планирует сделать акцию постоянной.

«Два дня люди будут стоять здесь и потом у Окуджавы (прим. — у памятника Булату Окуджаве на Арбате). С 10 до 19, пока работает администрация, — просто ночью пикеты запрещены. Хотя, почему бы не сделать круглосуточной такую акцию», — рассказала Самойлова.

Активисты разбились на небольшие группы, сегодня по несколько часов будут стоять 8 человек, поочередно сменяя друг друга.

Сенцов, осужденный на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества на территории Крыма, держит в северной российской колонии головку уже 116 дней. Он требует освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных. О своем освобождении Сенцов не просил, но его мать все-таки подала ходатайство о помиловании, комиссия его не удовлетворила, заявив, что заключенный сам должен написать прошение. 

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