Активисты запустили серию одиночных пикетов в поддержку Сенцова

Сегодня, 6 сентября, активисты пришли к администрации президента с табличками «Сенцов 116», чтобы поддержать объявившего 116 дней назад голодовку украинского режиссера Олега Сенцова.

Как пишет «Новая газета», организатор пикетов, педагог-психолог Юлия Самойлова планирует сделать акцию постоянной.

«Два дня люди будут стоять здесь и потом у Окуджавы (прим. — у памятника Булату Окуджаве на Арбате). С 10 до 19, пока работает администрация, — просто ночью пикеты запрещены. Хотя, почему бы не сделать круглосуточной такую акцию», — рассказала Самойлова.

Активисты разбились на небольшие группы, сегодня по несколько часов будут стоять 8 человек, поочередно сменяя друг друга.