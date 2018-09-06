Активисты запустили серию одиночных пикетов в поддержку Сенцова

Сегодня, 6 сентября, активисты пришли к администрации президента с табличками «Сенцов 116», чтобы поддержать объявившего 116 дней назад голодовку украинского режиссера Олега Сенцова.
Как пишет «Новая газета», организатор пикетов, педагог-психолог Юлия Самойлова планирует сделать акцию постоянной.
Активисты разбились на небольшие группы, сегодня по несколько часов будут стоять 8 человек, поочередно сменяя друг друга.Сенцов, осужденный на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества на территории Крыма, держит в северной российской колонии головку уже 116 дней. Он требует освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных. О своем освобождении Сенцов не просил, но его мать все-таки подала ходатайство о помиловании, комиссия его не удовлетворила, заявив, что заключенный сам должен написать прошение.