Превентивное наказание

За несколько дней до 9 сентября, когда в регионах России пройдет не только единый день голосования, но и серия акций против пенсионной реформы, анонсированных Алексеем Навальным, к его сторонникам начала приходить полиция. Во многих городах, в том числе, и в Москве митинги не согласовали, самого Навального отправили под арест за нарушение при проведении акции 28 января — таким образом, сам он 9 сентября проведет в спецприемнике.

По данным «ОВД-Инфо», 5 сентября в Краснодаре задержали сотрудницу штаба Навального Веру Холодную. Она приняла участие в ролике об акции против пенсионной реформы. В полиции на нее составили протокол по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия. В итоге суд арестовал ее на 10 суток. 6 сентября задержали Никиту Шевченко и Виталия Вотановского, волонтеров краснодарского штаба. Также в Краснодаре «для установления личности» 6 сентября задержали журналиста и местного активиста Александра Савельева, а суд арестовал его на семь суток. Его признали виновным в мелком хулиганстве. Адвокат рассказал, что, по версии полицейских, в шесть утра Савельев размахивал руками, громко выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания прохожих.

В Красноярске 6 сентября задержали сотрудницу штаба Навального Марию Маковозову. Полицейские пришли в штаб и сказали ей, что «в отделе все объяснят».

В Нижнем Новгороде вечером 5 сентября полиция задержала координатора Дмитрия Силивончика. На него составили протокол по статье об организации акции без подачи уведомления и оставили на ночь в отделе полиции до суда. На странице команды Навального во «ВКонтакте» уточняют, что основанием для составления протокола стало то, что Силивончик является координатором штаба. Суд 6 сентября арестовал его на 10 суток.

В Новосибирске в штабе Алексея Навального полиция провела обыск. Сотрудники штаба предполагают, что обыск связан с предстоящей акцией протеста против пенсионной реформы. По их словам, в офисе не было листовок и других материалов. Полицейские проверили все шкафы и со словами «Скучно у вас тут» покинули штаб. Руководитель штаба Сергей Бойко ранее рассказывал, что на протяжении нескольких дней его ищут сотрудники Центра по противодействию экстремизма.

В Челябинске в связи с подготовкой акции против пенсионной реформы возбудили дело о призывах к массовым беспорядкам.