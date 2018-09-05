Британия объявила в розыск подозреваемых в отравлении Скрипалей

Следователи Великобритании объявили в розыск двух россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова — их подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

В пресс-релизе прокуратуры говорится, что собраны достаточные доказательства для обвинения россиян в заговоре с целью убийства, попытке убийства, причинении тяжких телесных повреждений и использовании химического вещества «Новичок».

«Мы не будем обращаться в Россию за выдачей этих людей, поскольку российская конституция не позволяет выдавать своих граждан. Россия дала это ясно понять после других просьб о выдаче. Если эта позиция изменится, тогда будет сделан запрос об экстрадиции. Тем не менее, мы получили европейский ордер на арест, что означает, если кто-то из подозреваемых отправится в страну, где действует договор об экстрадиции, они будут арестованы по этим обвинениям, для которых нет срока давности», — говорится в заявлении.

Подозреваемым примерно по 40 лет, рассказали в полиции. Вполне вероятно, что они путешествовали под псевдонимами и это не их настоящие имена. По данным следствия, Петров и Боширов прибыли в Великобританию из Москвы 2 марта рейсом «Аэрофлота». В лондонском отеле City Stay они пробыли до 3 марта, когда выехали на поезде в Солсбери. 3 же марта они покинули Солсбери. 4 марта подозреваемые вновь посетили Солсбери — камеры наблюдения зафиксировали их в непосредственной близости от дома Сергея Скрипаля, входную дверь которого, мужчины обработали отравляющим веществом. После этого они вернулись в Лондон и из аэропорта Хитроу вылетели в Москву.

Специалисты обследовали номер, в котором останавливались подозреваемые, и нашли там следы «Новичка» в небольшой концентрации.







Бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта в британском городе Солсбери. Их обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра. Как выяснили следователи, их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». После длительного лечения Скрипалей выписали из больницы. Британские власти обвинили в причастности к покушению Россию. В Москве вину отрицают.

От «Новичка» в Британии 30 июня пострадали также Чарли Роули и Дон Стерджесс — женщина скончалась в больнице, а мужчина выжил. О том, что они подверглись воздействию «Новичка» накануне подтвердили эксперты ОЗХО.