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#Спецслужбы

Внештатных разведчиков засекретили

05.09.2018

Владимир Путин подписал указ, которым засекретил данные о новом типе разведчиков — речь, возможно, идет и о бойцах ЧВК Вагнера

Как пишут «Ведомости», к гостайне отнесли информацию о «привлекаемых к выполнению разведывательных заданий сотрудниках внешней разведки Российской Федерации, не входящих в кадровый состав» разведывательных структур.

Бывший сотрудник спецслужб рассказал, что сведения о завербованных агентах всегда были секретными, очевидно, что речь идет о новом явлении — возможно, о бойцах частной военной компании Вагнера.

К кадровому составу относятся те сотрудники, которые непосредственно осуществляют разведывательную деятельность. Разглашать сведения об этих лицах было запрещено и ранее. Теперь же к гостайне будут относиться и сведения о тех, кто оказывает этим людям какое-то содействие, говорит адвокат Иван Павлов. Отсутствие правовой определенности в обозначении лиц, сведения о которых засекречены, может привести к злоупотреблениям, допускает адвокат.

По мнению автора книг о российских спецслужбах Андрея Солдатова, расширение перечня засекреченных лиц приведет к тому, что любое упоминание о сотрудниках автоматически станет гостайной. Расширение перечня позволяет засекретить и упоминания о сотрудниках ЧВК Вагнера, согласен эксперт. За это может грозить наказание, независимо от того, знаком человек с перечнем секретных сведений или нет.

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