Уголовное дело о возбуждении ненависти к мужчинам завели на феминистку из Омска

После полутора лет проверки следователи возбудили уголовное дело в отношении феминистки из Омска Любови Калугиной — она в 2013-2016 годах публиковала в соцсетях изображения и тексты о взаимоотношениях полов.
Как пишет ИА «Город55», Калугина, например, уверена, что из-за неоплачиваемого домашнего труда женщины не могут делать полноценную карьеру и выживаются из экономики.
«Медиазона» пишет, что в одном из своих постов Калугина говориа, что ненавидит представителей мужского пола, а представителей женского, «скорее всего», не уважает.
На посты пожаловался житель Биробиджана, оставшийся неизвестным.
По словам Калугиной, в действиях следователей она «в определенной степени видит дискриминацию».«И я, и знакомые писали жалобы на ресурсы, распространяющие явную ненависть к женщинам. Без толку. <…> Это вопиющий случай сексистских двойных стандартов», — заявила Калугина в интервью ИА «Город55».