Уголовное дело о возбуждении ненависти к мужчинам завели на феминистку из Омска

После полутора лет проверки следователи возбудили уголовное дело в отношении феминистки из Омска Любови Калугиной — она в 2013-2016 годах публиковала в соцсетях изображения и тексты о взаимоотношениях полов.

Как пишет ИА «Город55», Калугина, например, уверена, что из-за неоплачиваемого домашнего труда женщины не могут делать полноценную карьеру и выживаются из экономики.

«Любой мужчина, даже самый добренький, имеет какие-то плюшки от этой системы, поэтому повинен в угнетении женщин и в их тяжелом положении, даже если сам называет себя феминистом», — пояснила Калугина СМИ.

«Медиазона» пишет, что в одном из своих постов Калугина говориа, что ненавидит представителей мужского пола, а представителей женского, «скорее всего», не уважает.

На посты пожаловался житель Биробиджана, оставшийся неизвестным.

По словам Калугиной, в действиях следователей она «в определенной степени видит дискриминацию».

«И я, и знакомые писали жалобы на ресурсы, распространяющие явную ненависть к женщинам. Без толку. <…> Это вопиющий случай сексистских двойных стандартов», — заявила Калугина в интервью ИА «Город55».