Google поставили на вид

Ведомства направили компании Google предупреждения о недопустимости нарушения законодательства России о выборах — предупреждения связаны с призывами Алексея Навального не голосовать за людей, поддержавших пенсионную реформу.

«Речь идет о том, что Навальный приобретает, по нашим сведениям, у Google рекламные инструменты компании для размещения на Youtube информации о проведении массового мероприятия, которое носит политический характер. Мы проинформировали Google о том, что такие мероприятия во время проведения избирательной кампании повлекут за собой массовые нарушения законодательства о выборах, так как проведение предвыборной агитации в день голосования и предшествующий ему день запрещены», — сообщил член ЦИК Александр Клюкин, передают«Ведомости».

ЦИК уведомил Google, что вмешательство иностранных компаний в избирательный процесс в любых формах не допускается и будет расцениваться как нарушение закона России и вмешательство в выборы. Аналогичные предупреждения Google сделали Роскомнадзор, Генпрокуратура и ФАС.

Ранее в блоге Навального появилась запись об открытии сайта, посвященного пенсионной реформе в России «Пенсионный грабеж: что делать». На нем, в частности, можно скачать листовки с призывом приходить на акцию против изменения пенсионного возраста 9 сентября, а также получить информацию «за кого именно ни в коем случае нельзя голосовать» — имеются в виду кандидаты, поддержавшие пенсионную реформу. Запланированный на 9 сентября сторонниками Навального митинг против изменения пенсионного законодательства власти Москвы не согласовали.