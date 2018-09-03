Дар природы

Звонила Евгения Альбац, валялась в ногах, умоляла посмотреть новую программу Соловьева «Москва. Кремль. Путин» — и написать про столбняк, напавший на тувинских козерогов по случаю внезапной встречи с президентом России и его охраной.

Альбац нервно смеялась, грязно материлась и истово клялась, что ничего подобного я не видел…

Пришлось посмотреть — на перемотке, конечно, потому что старость и нервы уже ни к черту.

Ну, что сказать. Ну, ужас, конечно. Но не «ужас-ужас», нет.

Потому что — в принципе, ничего нового. Ни для ВГТРК, ни для Соловьева.

Искать на федеральных телеканалах людей совестливых – дело пустое, но в номинации «бесстыжесть» тоже есть свои градации, и тут надо прямо сказать: Владимир Рудольфович порвал всех этих киселевых-шейниных как тузик грелку.

Секрет успеха – в огромном и неподдельном таланте.

Талант этот только на первый взгляд состоит в хорошей реакции и подвешенном языке, — хотя, конечно, язык у Соловьева не только без костей, но и невероятной длины, позволяющей лизнуть начальство через жопу до самых гланд, причем сделать это не казенно, и не шершаво, по-солдатски, а со всей интеллектуальной нежностью… Но настоящая уникальность Владимира Рудольфовича носит, несомненно, ментальный характер.

Дело в том, что он действительно не стесняется.

Вот – ни капельки.

Сколько моих телевизионных знакомцев времен «гусинского» НТВ ссучилось в отчетный период, и какие разные формы принимали их попытки договориться с собой: один прятался, другой пил, третий все пытался объясниться, четвертого его внутренний разлад выдает агрессией…

А теперь попробуйте представить в муках совести — Владимира Соловьева. Съели? Попробуйте представить его в смущении, в тоске, пьющим со стыда…

От винта. Не на того напали.

Его бесстыдство кажется не благоприобретенным, а данным от природы – как счастье, как спасительный (для него) дар. Он баловень судьбы, он искренне любит себя и гордится собой — и, надо признать, имеет для этого все основания, ибо блестяще реализовал талант (возможно, единственный), который был дан ему от природы.

Как там, у классика, про бесстыжесть во взоре?

«Человек, на котором останавливался этот взор, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще…»

Это из Салтыкова-Щедрина. Про совсем другой психологический типаж, но с тем же общим знаменателем.

Страшновато на это смотреть, но то ли еще будет.

Помяните мое слово: когда путинский нарыв лопнет, вы увидите Владимира Соловьева на переднем крае нравственного освобождения. И отведете глаза вы, а не он.

…Он, конечно, давно уделал конкурентов.Он органичен в подлости, ибо не ощущает ее, и это дает ему огромную фору перед подлецами с рефлексиями!