Явки не будет

9 сентября московские власти надеются на явку избирателей в диапазоне от 32 до 40%, рассказали «Ведомостям» собеседники, близкие к мэрии. Но пока получается, что на участки придут 25–27%, говорит другой собеседник. «По предварительным подсчетам, явка составит около 20%, — говорит еще один близкий к мэрии человек. — Примерно 10–12% — это бюджетники, еще 3–3,5% дадут дачники».

Для повышения явки мэрия в последние дни старается показать как можно больше позитивных новостей.

ВЦИОМ прогнозирует явку в 31,8%. «Информированность о выборах слабая, агитматериалы сработали плохо. Был период отпусков, люди устали от выборов. Мы даем явку 32%, но сами сомневаемся», — рассказал гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

Бороться за явку власти начали весной, когда Мосгордума с подачи мэра продлила голосование до 22 часов. Москвичам, находящимся на дачных участках, разрешили проголосовать по месту нахождения. О голосовании информируют плакатами и сообщениями в банкоматах госбанки. В сетевых магазинах висят агитплакаты и раздают пакеты с символикой. Реклама дня голосования идет перед сеансами кинотеатрах. Контекстная реклама о выборах есть в Facebook и Instagram, плакаты с напоминанием о выборах висят в метро, поликлиниках и даже моргах.

Единственный критерий, который точно влияет на явку, — это уровень выборов, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. На муниципальных выборах в Москве она была 15%, на выборах в Мосгордуму — 21%, на думских — 35%, а выборы мэра находятся между двумя последними, поэтому естественный уровень явки — 28–32%, поясняет он.