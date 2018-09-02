Россия против

2 сентября в десятках городов России проходят акции против повышения пенсионного возраста. Самая массовая ожидается в Москве, где в 12 часов запланировано шествие и митинг на проспекте Академика Сахарова, организованные КПРФ и рядом других движений. Акция направлена «против антинародной пенсионной реформы, заявленной правительством страны и поддержанной партией «Единая Россия», говорится на в сообщении КПРФ.

14:20 В Москве на митинге, который проходил на Суворовской площади, задержали Сергея Кирсанова, местного активиста и дежурного на Большом Москворецком мосту возле народного мемориала памяти Бориса Немцова. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Кирсанова увезли в отдел полиции по Мещанскому району.Акция на Суворовской площади была заявлена представителем «Справедливой России» и согласована властями.



На митинг в Петербурге вышли от 1 до 2 тысяч человек, передает «Фонтанка.ру» . Проведение митинга согласовали на площади Ленина. Перед протестующими выступили депутаты Законодательного собрания и лидеры левых организаций.

13:40 Митинг в Москве закончился под «Интернационал». Всего, по данным «Белого счетчика», на акцию пришли 8,9 тыс. человек.



13:07 В Екатеринбурге на акцию пришли около 400-500 человек, сообщает портал NGZT. Люди держали красные флаги и портреты екатеринбургских депутатов, которые поддержали реформу. С этими портретами планировалось шествие по городу, но его не согласовали в мэрии.







12:54 На митинге в Москве почтили память убитого главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко.





12:50 В Липецке состоялось шествие «Позорного легиона» — его участники напечатали портреты чиновников и депутатов Госдумы и облсовета, поддержавших пенсионную реформу и пронесли их в руках. В «Позорном легионе» Липецкой области 38 депутатов облсовета, 4 депутата Госдумы, губернатор области, мэр города, глава облизбиркома Алтухов и другие чиновники, поддержавшие пенсионную реформу, передает портал Gorod48.ru.

12:40 По данным движения «Белый счетчик», к 12:30 на территорию митинга КПРФ в Москве прошли 7,4 тыс. участников. Входящий поток людей уменьшается. Выходящий поток растет. За 15 минут вышли 0,5 тыс. человек.

12:29 Протестующие в Москве требуют отставки правительства.





12:00 Акция в Москве началась. На нее собрались 5,5 тыс. человек.





11:35 В Москве на территорию митинга прошли 2,1 тыс. участников, сообщают в движении Белый счетчик.

11:25 В Новосибирске сегодня проходит одиннадцатый митинг против повышения пенсионного возраста. Как передает «Тайга.Инфо», акцию совместно организовали КПРФ, другие «левые силы», «Яблоко» и «Демократический выбор». По оценкам редакции, на митинг пришли около 2 тыс. человек.





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11:00 По данным коммунистов, во Владивостоке на митинг собрались более 2 тыс. человек. Акции протеста прошли в Находке, Уссурийске, Кавалерово, Партизанске и других населенных пунктах края.