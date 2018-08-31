Пенсионная двухходовка

Власть пытается разыграть комбинацию с повышением пенсионного возраста как шахматную двухходовку — задачу, решаемую в два хода. Сопротивления, скорее всего, почти не будет.



Кремль все рассчитал: схема несложная. Представьте, что в темном переулке к прохожему подходит хорошо вооруженный грабитель. Защиты просить не у кого, а он угрожает отнять у него и жизнь, и кошелёк разом. Но в ходе переговоров «раскаивается» в своем первоначальном желании, и решает оставить жертве жизнь, а содержимое кошелька присвоить лишь наполовину, оставив остальное его владельцу. Тут жертва, которая уже было простилась и с жизнью, и с кошельком, начинает испытывать к грабителю благодарность: и жизнь возвращена, и половина денег. Этот щедрый подарок надо принять, протестовать против него неразумно (а вдруг грабитель рассердится?). Скорее всего, грабитель и жертва разойдутся мирно. Если повышению пенсионного возраста удастся вырулить на такой сценарий, его архитекторы будут вполне довольны: мы сделали уступки , вы снова нас уважаете — брейк.

О втором ходе этой незатейливой двухходовки большинство российских медиа так и пишут как о подарке (а не как об уменьшении размера отнятого). Не «Путин предложил повысить пенсионный возраст женщин с 55 до 60 лет», а «Путин предложил снизить пенсионный возраст женщин с 63 до 60 лет». Подарок — он на то и подарок, не в зубы же ему смотреть.

Предложенный шаг нарушает базовые представления россиян о том, что они должны государству, а что оно должно им

НА ЧТО РАССЧИТЫВАЕТ КРЕМЛЬ

В июне, во время футбольного чемпионата, правительство радикально обрушило планы людей, собиравшихся выйти на пенсию в ближайшие годы. Естественно, это привело к резкому падению всей рейтингов власти и к росту протестной активности. Число желающих видеть Путина следующим президентом России упало более чем на 1/4 : с 64-66% в апреле-мае до 45-49% в июле-августе 2018. Доля респондентов, полностью или скорее не доверяющих Путину выросла вдвое : с 15-17% весной 2018 до 32-35% в июле-августе. Никакой двусмысленности в этой динамике нет: повышение пенсионного возраста не одобряют 89-90% россиян.

Ругать власть стали даже те, кому это было не особенно свойственно. Проблема в том, что предложенный шаг нарушает базовые представления россиян о том, что они должны государству, а что оно должно им. При этом больше половины респондентов считают , что государство перед ними в долгу, что оно «недодаёт» (и только 22% — что они задолжали государству). А тут государство вдруг, «без объявления войны» в одностороннем порядке заметно уменьшает свои обязательства перед людьми, почти ничего не предлагая им взамен. Конечно, это вызвало среди политически лояльного населения море эмоций от гнева до разочарования.

Как и разочарование властью в 2011-2013 годах, эту проблему можно было бы поправить «Крымом-2», но такого на горизонте не наблюдается. Да и западные санкции уже слишком болезненны. Поэтому сейчас власть зондирует почву. Если предложенный подарок будет принят — хорошо. Кремлю сейчас нужна не любовь народная, а, скорее, уважение. Если путинский пенсионный подарок будет в целом принят, а протестные настроения понемногу пойдут на спад, и народ вяло продолжит поругивать власть на кухнях, приноравливаясь к новым правилам игры — значит, план сработал. Если же протестная активность по окончании сезона отпусков продолжит нарастать — что же, придется либо увеличивать размер предложенного пряника, либо заняться изобретением зрелищ, которые могут скрасить недостаток хлеба.

Желая мягко подтолкнуть население к принятию царского пенсионного подарка, то есть к первому сценарию, власти одновременно делают все возможное для затруднения протестной активности. На днях был арестован Алексей Навальный, организующий общероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраст в день выборов, 9 сентября. Как стало видно из опубликованного 30 августа расследования ФБК на ближайших родственников главы Пенсионного фонда (ПФР) Антона Дроздова, 32 года работающего госчиновником, записано имущества почти на 1 млрд руб., а чуть ли не все официальные доходы Дроздова уходят на оплату обучения его детей. Это обратная сторона дефицита бюджета ПФР. Поводы для недовольства после путинского «подарка» никуда не исчезли. Но размер отнимаемого уменьшился (грабитель стал скромнее), а теперь будет пытается максимально затруднить протест.

Между тем резервы для увеличения размера пряника точно есть. Профицит федерального бюджета за январь-июль составил 2.5% ВВП, или почти 1.4 трлн руб. Это больше ежегодной экономии на повышении пенсионного возраста, которую планировалось достичь к 2024 году (1 трлн руб). Актуальная экономия будет ниже из-за меньшего, чем планировалось, повышения пенсионного возраста для женщин, сохранения льгот для граждан «предпенсионного возраста» и повышенного пособия по безработице. Технически пенсии выплачивает ПФР, госбюджет предоставляет ему субсидию (3.3 трлн руб. — 40% расходов ПФР и 19% трат федерального бюджета). Но поскольку выплата пенсий в глазах граждан является ответственностью всего государства, а не ПФР, людей совершенное невозможно убедить, что «они крайние»: все видят, что на массу необязательных проектов деньги у госбюджета по-прежнему есть, а на пенсии не хватает.

Общество стареет, продолжительность жизни растет. Но почему плата за это должна быть распределена так неравномерно — на эти простые вопросы не ответило ни правительство, ни депутаты, принимавшие закон, ни пенсионное выступление Путина. Не существует никакого бюджетного правила, по которому пенсионная система обязательно должна быть самодостаточной. Пенсии могут выплачиваться как за счет пенсионных взносов работников следующих поколений, так и (в накопительной системе) за счет взносов самих работников или централизованно — за счет любых доходов федерального бюджета. На пенсии целевым образом можно направлять сверхдоходы от сырьевого экспорта, доходы от приватизации, дивиденды госкомпаний, средства внебюджетных фондов. Если смотреть на всю бюджетную систему в целом, никакой острой необходимости именно сейчас резко повышать пенсионный возраст обнаружить невозможно.

Пенсионеров-силовиков 2.5 млн — 5.6% от числа всех пенсионеров, а тратится на них 700 млрд руб. в год — 9.7% от расходов ПФР на выплату пенсий



ГДЕ НАЙТИ ДЕНЬГИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Предположим, что у бюджета нет большого профицита, как в 2018, и расходы действительно надо сильно сокращать. Но почему начинать с пенсионеров? На оборону и безопасность уходит около 30% трат федерального бюджета, почему бы не начать резать эти траты? А коррупция? А дороги, которые строятся втридорога? А скоростная ж/д магистраль в Грозный — она точно важнее пенсий?

Допустим, государство всю эту «домашнюю работу» проделало. И все равно денег на выплаты пенсий по нынешним правилам начинает не хватать (сейчас далеко не так, но предположим). В этом случае рационализации следует подвергнуть все пенсии. Сейчас же получается так, что у нас есть несколько совершенно разных пенсионных систем. Одна — для «обычных людей». Другая — для слуг государевых: МВД, ФСИН, ФСБ, Минобороны, Генпрокуратуры, СК. Они начинают получать пенсию раньше, и по размеру она больше. Пенсионеров-силовиков 2.5 млн (5.6% от числа всех пенсионеров), а тратится на них порядка 700 млрд руб. в год (9.7% от расходов ПФР на выплату пенсий). Диспропорция очевидна. Третья пенсионная система действует для чиновников, депутатов, спортсменов, космонавтов и т.д. Четвертая — для учителей и врачей. Пятая — для работающих на вредных производствах, живущих на Севере и т.д.

Сейчас власть пытается сэкономить на выплате «обычным пенсионерам», практически не затрагивая все эти льготные категории. Некоторым из них (далеко не всем!) приходится сталкиваться лишь с постепенным увеличением требований к стажу. Между тем очевидно, что ситуация нетерпимая: госчиновники с большими пенсиями принимают решение о лишении пенсий пенсионеров с маленькими пенсиями. Если (чего на самом деле пока нет) пенсионная система находится на грани дефолта, логично было бы сокращать пенсионные обязательства перед всеми пенсионерами. И в первую очередь — отказываться от всех перечисленных выше спецпенсий. Иначе вместо социальной справедливости пенсионная система производит неравенство (еще и географическое: в Москве будет своя система с повышенными пенсиями).

Власть совсем не в ладах с логикой и демонстрирует отчетливое неверие в то, что само же оно декларирует. Основной упор в пропаганде повышения пенсионного возраста делается на то, что из-за старения населения на рынке труда якобы увеличивается дефицит работников. Если так, и если этот дефицит будет расти, зачем вводить драконовские (до 200 тыс руб.) штрафы для работодателей, увольняющих работников «предпенсионного возраста»? Эта мера показывает лишь то, что сами чиновники ни в грош не ставят свою собственную пропаганду.

Крайне неудачным является и гендерный аспект пенсионного неравенства. Если население примет путинский подарок, женщины, живущие в России в среднем 76.7 лет, будут выходить на пенсию в 60, а мужчины, живущие 66 лет — в 65. Эта диспропорция ничем не оправдана. Она есть и у тех, кто дожил до пенсии: женщины, дожившие до пенсии, живут на ней 21.6 лет, а дожившие до пенсии мужчины — 13.4 года. Продолжительность здоровой жизни у российских женщин — 65 лет, а у мужчин — 59. Именно поэтому некоторые демографы предлагали пенсионный возраст мужчин вообще не трогать, а женский — уравнять с мужским. Это было бы справедливым шагом (наряду с возможностью для женщин выходить на пенсию на год раньше общего срока за каждого ребенка).

Наконец, ни предложенная правительством, ни путинская конструкция повышения пенсионного возраста совершенно не решает долгосрочных проблем пенсионной системы. Для этого нужно начинать обсуждение добровольных накопительных пенсий и механизма базового гарантированного дохода. Сейчас государство этот разговор начать боится, а потом, как в случае повышения порога выхода на пенсию, будет принимать решения в пожарном порядке. Как будут развиваться события дальше, станет понятно в сентябре-октябре. Если протесты окажутся немноголюдными, а рейтинги отношения к власти покажут хотя бы небольшую позитивную динамику — значит, путинский «подарок» принят, и повышение пенсионного порога можно считать состоявшимся.