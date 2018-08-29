Поправки Путина

- Возраст выхода на пенсию для женщин с 55 лет будет увеличен до 60, а не до 63-х
- Многодетные матери смогут досрочно выходить на пенсию : три ребенка — выход на пенсию на три года раньше срока; четыре ребенка — на четыре; пять и более — в 50 лет
- Те, кто выходят на пенсию в ближайшие два года, смогут оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста
- Предпенсионный возраст на переходный период устанавливается в 5 лет до выхода на пенсию
- Стаж работы, дающий право на досрочный выход на пенсию уменьшается на три года — до 37 лет для женщин, и до 42 для мужчин
- Максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста увеличивается с 4 тыс. 900 рублей до 11 тыс. 280 рублей с 1 января 2019 года — пособие будет выплачиваться 1 год
- Сохраняются — на переходный период — федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года
- Работодателям грозит административная и даже уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста
- Предусматривается программа по повышение квалификации для граждан предпенсионного возраста
- Сохраняются действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера.
Никаких изменений в отношении льгот и размеров пенсий чиновников, депутатов и силовиков путине не предложил.