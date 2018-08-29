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#Власть

Поправки Путина

29.08.2018

Какие корректировки в новый пенсионный закон внес президент

  • Возраст выхода на пенсию для женщин с 55 лет будет увеличен до 60, а не до 63-х 
  • Многодетные матери смогут досрочно выходить на пенсию : три ребенка — выход на пенсию на три года раньше срока; четыре ребенка — на четыре; пять и более — в 50 лет
  • Те, кто выходят на пенсию в ближайшие два года, смогут оформить  пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста
  • Предпенсионный возраст на переходный период устанавливается в 5 лет до выхода на пенсию
  • Стаж работы, дающий право на досрочный выход на пенсию уменьшается на три года —  до 37 лет для женщин, и до 42 для мужчин
  • Максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста увеличивается  с 4 тыс. 900 рублей  до 11 тыс. 280 рублей с 1 января 2019 года — пособие будет выплачиваться 1 год
  • Сохраняются — на переходный период —  федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года
  •  Работодателям грозит административная и даже уголовная ответственность за увольнение  работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста
  • Предусматривается программа по повышение квалификации для граждан предпенсионного возраста 
  • Сохраняются действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера.

Никаких изменений в отношении льгот и размеров пенсий чиновников, депутатов и силовиков путине не предложил.

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