Мелкие люди

Мне любопытно: задержание стримили или записали и отправили потом посмотреть? Пять крутых спецназовца ломают Навального в шортах и тапках, вжимают его в стену, пытаются отнять у него телефон, он крепче сжимает его в руке, ему заламывают руки назад, отжимают — ломают — мизинец, он вскрикивает ,трофей у спецназовца, ведут к машине, голову вниз, засунули, все.

Задержание Навального в субботу, 25 августа было показательно жестоким — потому и думаю, что работали на зрителя. На какого? На Собянина? На Путина? Или обоим торопились доставить удовольствие ? Впрочем, желающих посмотреть видео было точно больше , чем эти двое.

Кстати: за пару часов до задержания Навального московская мэрия заявила, что готова согласовать заявку сторонников оппозиционера на проведение акции 9 сентября, но уже на следующий день, в воскресенье 26 августа, она в том сторонникам отказала. Кто бы сомневался.

Цимис ситуации состоит в том, что задержали Навального на основании протокола, составленного полгода назад, 31 января. Это новая тактика властей: репрессивные консервы. Делаются они так: имярека, в данном случае Навального ( по словам юриста ФБК Ивана Жданова, ту же тактику стали использовать против активистов и в других городах страны ), задерживают на протестной акции — Навального скрутили на так называемой «забастовке избирателей» 29 января на Тверской улице в Москве; скрутили, привезли в ОВД, заставили подождать больше суток, составили протокол по статье 20.2. пп.8 — повторное нарушение установленного порядка проведения митингов, шествий и т.д. — штраф до 300 тыс .рублей, либо обязательные работы до 200 часов, либо — административный арест до 30 суток. Протокол 31 января написали и положили в сейф до часа Икс — Навального тогда отпустили домой.

Час Икс и настал 25 августа. Почему надо было в камеру отправлять в субботу, коли суды до понедельника отдыхают? Перестраховались. А вдруг не родителей навестить собрался, а границу — в шортах и тапочках — перейти? Ну и к тому же хотелось отвести душу, дать этому наглецу почувствовать, кто в доме хозяин: в камеру к Навальному посадили человека живущего на улице и верно с недельку перед этим не мывшегося. Юридически подкованные собеседники хороших прогнозов не предлагают — напротив, предполагают, что Навального могут закрыть на два месяца, 30 суток — за акцию 28 января и еще 30 ( после первой отсидки) — за призывы прийти на акцию протеста 9 сентября. Совсем плохих раскладов и анализировать не хочется. По любому 9 сентября он проведет в камере.

Спрашивается: чего так испугались? И — кто испугался?

Кандидат в испуганные № 1 — Сергей Собянин, оппонент Навального на выборах мэра в 2013 году, когда от второго тура прошли на волосок, а сторонники Навального — если бы к тому призвал — были готовы к вполне радикальным действиям. Это родовая травма. Собянину и, особенно, его ближайшему окружению с собственной психикой бороться трудно. : несмотря на то, что все закрытые соцопросы предсказывают действующему мэру высокий результат — оппонентов нет вовсе, есть опасения, что явка будет невысокой. Между тем Собянину для того, чтобы иметь перспективы на главный кабинет в правительстве РФ ( а это заявка на место преемника—2024) , надо получить приличный результат— конечно, не 76% как у Путина , это не дай бог, тут не стоит зарываться, но и не сильно меньше. Призывы Навального бойкотировать мэрские выборы, а вместо избирательных участков выйти на акцию протеста, очевидно работают на снижение явки.

Второй испуганный это, конечно, Владимир Путин. Вообще весь антураж, с которым обставлен последний арест Навального заставляет видеть за спинами спецназовцев специалистов по борьбе с инакомыслящими что в советское время, что сейчас, из управления с названием —эвфемизмом и оттенком издевательства — «по защите конституционного строя» ФСБ. Ну да, по защите. Ну да, конституционного строя. Особенно — статьи 51 Основного закона, гарантирующей согражданам право мирно, без оружия, собираться на митинги, шествия и демонстрации — за все это вместе и по раздельности Навального в очередной раз и сажают.

В Навальном Путина пугает все. Его молодость — сорок два года, уже не пацан, возраст вполне пригодный для большой политики, его внешность, не требующая вмешательства косметологов, его самоконтроль — Навальный, никогда не бывший фанатом качалок и спортзалов и довольно легко набиравший вес, сумел сделать и ЗОЖ инструментов привлечения к себе молодого избирателя, его наглость, отвязанность языка, умение разговаривать с молодой аудиторией — ролик с расследованием о матушке Володина уже посмотрели более 2 млн человек, сюжет посвященный закупкам продовольствия для Росгвардии — всего за три дня — 1.8 млн человек, наконец, его очевидное бесстрашие . Собственно это бесстрашие — тот главный политический навык, который Навальный и пытается привить своей аудитории: ну да, могут задержать, ну да, могут даже посадить на 15 суток — почитаете, отдохнете, штрафы мы за вас заплатим. Работает или нет, пока не понятно, но властям точно есть чего опасаться. Ни Кремль, ни мэрия молодым ничего — в буквальном смысле ничего, кроме дубинок,— предложить не могут: социальные лифты не работают, бизнесы загибаются либо сворачиваются, а их владельцы уезжают, и у тех, кого не берут в западные университеты и фирмы, выход остается один — менять власть.

Страхи Путина понятны. Но мелочность — плохо объяснима. Все-таки человек, построивший олигархов и поставивший на попа политический класс, СМИ и общественное мнение единственной супердержавы мог бы не опускаться до бомжа в камере лидера российской оппозиции. Но прошлое берет свое: тут команды отдает не президент Путин, а оперативник, работающий по пятой линии Ленинградского управления КГБ, Путин.

Страх как инструмент управления и контроля — инструмент, который был одним из основных в КГБ СССР , все чаще и активнее берется на вооружение чекистами, что в Кремле, что на Лубянке. Действия в отношения Навального — это послание, которое посылается всем нам, кто не готов мириться с нынешним политическим устройством России. «Мы будем портить вам жизнь», — говорят они. Будут. И к этой перспективе пора приготовиться. И показывают альтернативу в виде некогда фрондирующего, а теперь облизывающего — пока только московского мэра — режиссера Константина Богомолова. Выбирайте! —говорят. Навальному — 42, Богомолову — 43, оба молоды и талантливы, у обоих впереди перспектива. У одного — тюрьма, у другого — собственный театр и прочие коврижки с Тверской. Один говорит о коррупции власти и смене режима, другой предает друга—режиссера и аплодирует градоначальнику. Ну. Ну. Пораскиньте мозгами … Выбрали?

Мелкие люди. Мелкие люди — оттого всех и меряют по себе.