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#Мнение

#Альбац

Мелкие люди

27.08.2018

Репрессивные консервы, сколько грозит Навальному, почему его боится Путин и режиссер Богомолов в качестве альтернативы

Мне любопытно: задержание стримили или записали и отправили потом посмотреть? Пять крутых спецназовца ломают Навального  в шортах и тапках, вжимают его в стену, пытаются отнять  у него телефон, он крепче сжимает его в руке, ему заламывают руки назад, отжимают — ломают —  мизинец, он вскрикивает ,трофей у спецназовца, ведут к машине, голову вниз, засунули, все.

Задержание Навального в субботу, 25 августа было показательно жестоким — потому и думаю, что работали на зрителя. На какого? На Собянина? На Путина? Или обоим торопились доставить удовольствие ? Впрочем, желающих посмотреть видео было точно больше , чем эти двое.

За предшествующую тому неделю Навальный наговорил себе на вполне приличную команду врагов. Сначала расследование , посвященное дорогой недвижимости и бизнесам 83-летней матери спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, затем  —  закупкам продуктов по цене  в разы выше рынка для Росгвардии маршала Виктора Золотова — человека за спиной Путина на протяжении как минимум двух десятилетий, плюс намеки, что фирма, зарабатывающая на продовольствии для защитников режима (именно бойцы Росгвардии винтят сторонников Навального на всех последних  акциях) может быть связана с премьером Дмитрием Медведвым.  Плюс к этому — регулярное напоминание, что 9 сентября — это не только всероссийский день голосования  и выборы мэра Москвы, но и день протестных действий, возможность выйти и заявить свое несогласие с повышением пенсионного возраста.

Кстати: за пару часов до задержания Навального московская мэрия заявила, что готова согласовать заявку сторонников оппозиционера на проведение  акции 9 сентября, но уже на следующий день, в воскресенье 26 августа, она в том сторонникам отказала. Кто бы сомневался.

Цимис ситуации состоит в том, что задержали Навального  на основании протокола, составленного полгода назад, 31 января. Это новая тактика властей: репрессивные консервы. Делаются они так: имярека, в данном случае Навального ( по словам юриста ФБК Ивана Жданова, ту же тактику стали использовать против активистов и в других городах страны ), задерживают на протестной акции — Навального скрутили  на так называемой «забастовке избирателей» 29 января на Тверской улице в Москве; скрутили, привезли в ОВД, заставили подождать больше суток, составили протокол по статье 20.2. пп.8 — повторное нарушение установленного порядка проведения митингов, шествий и т.д.  — штраф до 300 тыс .рублей, либо обязательные работы до 200 часов, либо — административный арест до 30 суток. Протокол 31 января написали  и положили в сейф до  часа Икс — Навального тогда отпустили домой.

Час Икс и настал 25 августа. Почему надо было в камеру отправлять в субботу, коли суды до понедельника отдыхают?  Перестраховались. А вдруг не родителей навестить собрался, а границу — в шортах и тапочках — перейти? Ну и к тому же хотелось отвести душу, дать этому наглецу почувствовать, кто в доме хозяин: в камеру к Навальному посадили человека живущего на улице и верно с недельку  перед этим не мывшегося. Юридически подкованные собеседники хороших прогнозов не предлагают — напротив, предполагают, что Навального могут закрыть на два месяца, 30 суток — за акцию 28 января и еще 30 ( после первой отсидки)  — за призывы прийти на акцию протеста 9 сентября. Совсем плохих раскладов и анализировать не  хочется. По любому 9 сентября он проведет в камере.

Спрашивается: чего так испугались? И — кто испугался?

Кандидат в испуганные № 1 — Сергей Собянин, оппонент Навального на выборах мэра в 2013 году, когда от второго тура прошли на волосок, а сторонники Навального — если бы к тому призвал — были готовы к вполне радикальным действиям. Это родовая травма. Собянину и, особенно, его ближайшему окружению с собственной психикой бороться трудно. : несмотря на то, что все закрытые соцопросы предсказывают действующему мэру высокий результат — оппонентов нет вовсе, есть опасения, что явка будет  невысокой. Между тем Собянину для того, чтобы иметь перспективы на главный кабинет в правительстве РФ ( а это заявка на место преемника—2024) , надо получить приличный результат— конечно, не 76% как у Путина , это не дай бог, тут не стоит зарываться, но  и не сильно меньше. Призывы Навального бойкотировать мэрские выборы, а  вместо избирательных участков  выйти на акцию протеста, очевидно работают на снижение явки.

Второй испуганный это, конечно, Владимир  Путин. Вообще весь антураж, с которым обставлен последний арест Навального заставляет видеть за спинами спецназовцев специалистов по борьбе с инакомыслящими что в советское время, что сейчас, из управления с названием —эвфемизмом и оттенком издевательства — «по защите конституционного строя» ФСБ. Ну да, по защите. Ну да, конституционного строя. Особенно — статьи 51  Основного закона, гарантирующей согражданам право мирно, без оружия, собираться на митинги, шествия и демонстрации — за все это вместе и по раздельности Навального в очередной раз и сажают.

В Навальном Путина пугает все. Его молодость — сорок два года, уже не пацан, возраст вполне пригодный для большой политики, его внешность, не требующая вмешательства косметологов, его самоконтроль — Навальный, никогда не бывший фанатом качалок и спортзалов и довольно легко набиравший вес, сумел сделать и ЗОЖ инструментов привлечения к себе молодого избирателя, его наглость, отвязанность языка, умение разговаривать с молодой аудиторией — ролик с расследованием о матушке Володина уже посмотрели более 2 млн человек, сюжет посвященный закупкам продовольствия для Росгвардии — всего за три дня — 1.8 млн человек, наконец, его очевидное бесстрашие . Собственно это бесстрашие — тот главный политический навык, который Навальный и пытается привить своей аудитории: ну да, могут задержать, ну да, могут даже посадить на 15 суток — почитаете, отдохнете, штрафы мы за вас заплатим. Работает или нет, пока не понятно, но властям точно есть чего опасаться. Ни Кремль, ни мэрия  молодым ничего  — в буквальном смысле ничего, кроме дубинок,— предложить  не могут: социальные лифты не работают, бизнесы загибаются либо сворачиваются, а их владельцы  уезжают, и у тех, кого не берут в западные университеты и фирмы, выход остается один — менять власть.

Страхи Путина понятны. Но мелочность — плохо объяснима. Все-таки человек, построивший олигархов и поставивший на попа политический класс, СМИ и общественное мнение единственной супердержавы мог бы не опускаться до бомжа в камере лидера российской оппозиции. Но прошлое берет свое: тут команды отдает не президент Путин, а оперативник, работающий по  пятой линии Ленинградского управления КГБ, Путин.

Страх как инструмент управления и контроля — инструмент, который был одним из основных в КГБ СССР , все чаще и активнее берется на вооружение чекистами, что в Кремле, что на Лубянке. Действия в отношения Навального — это послание, которое посылается всем нам, кто не готов мириться с нынешним политическим устройством России. «Мы будем портить вам жизнь», — говорят они. Будут. И к этой перспективе пора приготовиться. И показывают альтернативу в виде некогда фрондирующего, а теперь облизывающего — пока только московского мэра — режиссера Константина Богомолова. Выбирайте! —говорят.   Навальному — 42, Богомолову — 43, оба молоды и талантливы, у обоих впереди перспектива. У одного — тюрьма, у другого — собственный театр и прочие коврижки с Тверской. Один говорит о коррупции власти  и смене режима, другой предает друга—режиссера и аплодирует градоначальнику. Ну. Ну. Пораскиньте мозгами … Выбрали?

Мелкие люди. Мелкие люди — оттого всех и меряют по себе. 

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