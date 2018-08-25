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#Без политики

Фото дня

25.08.2018

В  бельгийском порту  Гент полиция задержала две тонны кокаина, который был упакован в пакеты с логотипом партии «Единая Россия»
Сразу два европейских  телевизионных канала, VRT и NOS, приводят кадры изъятия 1900 пакетов с кокаином из груза, который пришел из Бразилии. Кто и почему отправил груз в пакетах с логотипом "Единая Россия" , пока не известно.

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