ФБК занялся Росгвардией

В качестве доказательства ФБК приводит контракты на закупку разного вида продуктов — от белокачанной капусты до говядины, которые Росгвардия заключала сначала в 2017-м году, а потом в 2018 -м, после того как единственным поставщиком продуктов для ведомства бывшего охранника Путина, а ныне маршала Виктора Золотова (о человеке за спиной — здесь ) стало некое крымское предприятие ООО «Мясокомбинат «Дружба народов». Это агрохолдинг, который раньше, пишет Навальный, принадлежал украинскому олигарху, но который у оного насильственным образом отняли после аннексии Крыма в 2014 году ( слова «аннексия» Навальный, кстати, избегает).



Но мало того, что агрохолдинг отжали, а продукты у него дороже, чем даже в московском дискаунторе «Пятерочка» ( политик и туда сходил и цены проверил) : Навальный предполагает, что агрохолдингом владеют люди из окружения премьера Дмитрия Медведева. Правда, свидетельства тому Навальный приводит косвенные. А вот то, что лук репчатый для вояк «Росгвардии» теперь закупают по цене в 2 раза дороже, чем в 2017-м, а капусту белокочанную свежую аж в 3 раза дороже — сомнений нет.