Гиблое место

Если есть за Земле место, о котором можно сказать «*опа мира», то это ЦАР — Центрально-африканская республика, бывшая французская колония, где идет гражданская война между мусульманами, которые после 2013 года контролируют большую часть страны, и христианами.5,6 млн человек , площадь 623 тыс. км2 — больше, чем Украина, но чуть меньше, чем Сомали. Почти 60% жителей живут в сельских районах, в городах редко когда есть асфальтированные дороги ( по данным справочников — меньше 1.3 тыс км на всю страну) , по стране их совсем мало.35% населения исповедуют местные религии ( язычники), 25% —протестанты, 25% —католики, 15% — мусульмане.Продолжительность жизни мужчин — 48 лет, женщин — 51. Из каждых 100 тыс рожденных детей умирает почти 900 — хуже только в еще одной африканской стране, Сьерра Леоне. Лишь треть населения умеет читать.Средства коммуникации развиты крайне слабо: лишь 5% населения имеют доступ в интернет, и лишь пятая часть имеет мобильный телефон, а конвенциональных телефонных линий почти нет.И это одна из самых бедных стран мира : ВВП на душу населения по паритету покупательной способности —$ 700 в год, меньше только в соседнем Восточном Судане.Зато здесь много алмазов, золота, есть нефть и уран.И здесь, по слухам , появились русские люди, и говорят, что у компаний, которые связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным, писал The Bell , появились интересы в центральной Африке — как минимум , в соседнем Восточном Судане. А в ЦАРе, где воюют все со всеми и где практически нет власти, были замечены наемники ЧВК Вагнера, которые охраняют там золотые прииски, сообщал в своем расследовании телеканал «Дождь». Еще в декабре 2017 года, пишет Business Insider , российские власти передали за так правительству в Банги ( столица ЦАР) тысячи единиц (видимо, стрелкового) оружия — для борьбы с вооруженными повстанцами. По данным издания, "Москва пытается добиться влияния и в районах, которые контролируются повстанцами — на северо-востоке страны, где находятся золотые и алмазные шахты".

Вот именно туда, на северо—восток, и поехали снимать свое документальное расследование журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко.



Они попали в засаду неподалеку от города Сибо — это больше 200-х км от столицы страны, города Банги.