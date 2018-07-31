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#Медиа

Журналисты Forbes просят не утверждать нового редактора

31.07.2018

Редакция российского Forbes просит американский офис не утверждать нового и.о. главного редактора Андрея Золотова

Редакция российского Forbes отправила обращение в головной офис американской Forbes Media с просьбой не утверждать в должности главного редактора российской версии журнала Андрея Золотова, сообщили «Ведомостям» два сотрудника издания.

Журнал Forbes издается в России издательским домом ACMG Александра Федотова по лицензии американской Forbes Media. Издатель должен выполнять определенные требования Forbes Media по стандартам текстов и, в частности, согласовывать главного редактора.

Ранее журналисты пожаловались в прокуратуру, так как из свежего выпуска журнала исчезла статья, посвященная бизнесу братьев Магомедовых. И.о. главного редактора Николай Мазурин был уволен, на его место назначен Андрей Золотов, который до сих пор был главным редактором приложения Forbes Life.

В письме в Forbes Media сотрудники редакции написали, что у Золотова совсем нет опыта в деловой журналистике: он работал только в глянцевых изданиях и не возглавлял их.

В письме также указано, что редакторы российского Forbes не раз сообщали владельцу лицензии о попытках издателя уничтожить редакционную независимость журнала.

 

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