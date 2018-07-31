Журналисты Forbes просят не утверждать нового редактора

Редакция российского Forbes отправила обращение в головной офис американской Forbes Media с просьбой не утверждать в должности главного редактора российской версии журнала Андрея Золотова, сообщили «Ведомостям» два сотрудника издания.
Журнал Forbes издается в России издательским домом ACMG Александра Федотова по лицензии американской Forbes Media. Издатель должен выполнять определенные требования Forbes Media по стандартам текстов и, в частности, согласовывать главного редактора.
В письме в Forbes Media сотрудники редакции написали, что у Золотова совсем нет опыта в деловой журналистике: он работал только в глянцевых изданиях и не возглавлял их.
В письме также указано, что редакторы российского Forbes не раз сообщали владельцу лицензии о попытках издателя уничтожить редакционную независимость журнала.