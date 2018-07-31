Журналисты Forbes просят не утверждать нового редактора

Редакция российского Forbes отправила обращение в головной офис американской Forbes Media с просьбой не утверждать в должности главного редактора российской версии журнала Андрея Золотова, сообщили «Ведомостям» два сотрудника издания.

Журнал Forbes издается в России издательским домом ACMG Александра Федотова по лицензии американской Forbes Media. Издатель должен выполнять определенные требования Forbes Media по стандартам текстов и, в частности, согласовывать главного редактора.

Ранее журналисты пожаловались в прокуратуру, так как из свежего выпуска журнала исчезла статья , посвященная бизнесу братьев Магомедовых. И.о. главного редактора Николай Мазурин был уволен, на его место назначен Андрей Золотов, который до сих пор был главным редактором приложения Forbes Life.

В письме в Forbes Media сотрудники редакции написали, что у Золотова совсем нет опыта в деловой журналистике: он работал только в глянцевых изданиях и не возглавлял их.

В письме также указано, что редакторы российского Forbes не раз сообщали владельцу лицензии о попытках издателя уничтожить редакционную независимость журнала.