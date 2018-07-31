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#Интернет

Mediascope зафиксировал снижение аудитории Telegram

31.07.2018

Ежедневная аудитория мобильного приложения Telegram в России снизилась в июне на 23% по сравнению с апрелем, когда сервис был заблокирован
В июне 2018 года мобильным приложением Telegram ежедневно пользовались в среднем 2,9 млн россиян в возрасте 12-64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, подсчитала исследовательская компания Mediascope, передает РБК. По сравнению с апрелем падение в июне составило 23%, по сравнению с маем — 21%.

В середине апреля суд принял решение о блокировке мессенджера, так как руководство компании отказалось передавать ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. После этого Роскомнадзор внес ресурсы Telegram в реестр запрещенных, и операторы связи начали их блокировать.

От блокировки Telegram другие аналогичные сервисы не выиграли. Ежедневная аудитория мобильного приложения WhatsApp в июне снизилась по сравнению с маем на 2%. У Viber в мае ежедневная аудитория мобильного приложения осталась на уровне апреля, в июне снизилась по сравнению с маем на 8%. 

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