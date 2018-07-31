Mediascope зафиксировал снижение аудитории Telegram

В середине апреля суд принял решение о блокировке мессенджера, так как руководство компании отказалось передавать ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей. После этого Роскомнадзор внес ресурсы Telegram в реестр запрещенных, и операторы связи начали их блокировать.
От блокировки Telegram другие аналогичные сервисы не выиграли. Ежедневная аудитория мобильного приложения WhatsApp в июне снизилась по сравнению с маем на 2%. У Viber в мае ежедневная аудитория мобильного приложения осталась на уровне апреля, в июне снизилась по сравнению с маем на 8%.