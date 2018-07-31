Интернет-компании не смогли исполнить «закон Яровой»

Отсутствие подзаконных дополнительных актов не позволяет интернет-компаниям исполнять требования «закона Яровой».

Закон, обязывающий мессенджеры, форумы, социальные сети и сайты знакомств хранить переписку, фото и видео пользователей в течение полугода и передавать их по требованию правоохранительным органам, вступил в силу с 1 июля. Но, как пишет РБК, исполнять требования закона компании так и не начали, поскольку до сих пор нет документов, описывающих, как именно и в какой форме они должны передавать данные правоохранительным органам.

На вопросы, есть ли у интернет-компаний возможность исполнять требования закона и нужны ли какие-то дополнительные подзаконные акты, в Роскомнадзоре заявили, что служба «не наделена полномочиями на проведение подобных аналитических исследований», но отметили, что, «по мнению Роскомнадзора, дополнительных подзаконных актов не требуется».