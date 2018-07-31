Михаил Ходорковский: где пределы сотрудничества с властью?

Где пределы сотрудничества с властью?

В какой момент дОлжно сказать: «Мы по разные стороны баррикады»?

Вопрос для меня актуальный. Я на баррикадах был.

Дискуссии идут уже давно и с «переходом на личности». Пенсионная реформа и ожидаемое «закручивание гаек» делает конфликт жестче.

Моя позиция однозначна: никакой поддержки Кремлю и его правительственной прислуге.

Однако среди тех, кто сегодня работает на власть немало уважаемых и даже дорогих мне людей.

Кто-то из них лечит людей и справедливо утверждает - без помощи, без согласия Кремля, денег не дадут и люди погибнут.

Кто-то занимается культурными проектами и так же справедливо рассказывает, как кремлевские прихвостни в обмен на выделение денег на культуру требуют «жестов лояльности».

То же говорят учителя, ученые, экономисты, предприниматели…

Только вот надо помнить:

убедив себя и рассказывая публично о, например, «необходимости пенсионной реформы» эти уважаемые люди лгут и себе и окружающим, поскольку понимают, что реформа нужна, но тогда, когда большие пенсии и нет сырьевой ренты, а не тогда, когда эта самая рента украдена или попросту просрана (извините за мой французский) самим президентом и его друзьями!

Выступая например «доверенным лицом» этого президента они лгут, что верят в компетентность человека, как руководителя страны, хотя итоги его работы очевидно говорят - он компетентен лишь в удержании власти…

Принимая сегодня «правительственную» награду - лгут, что это награда страны за работу, нет, они понимают - это дешевая подачка за лояльность, ставящая в один ряд с Кадыровым, Кириенко и Киселевым, а не с Юрием Рыжовым и Виталием Гинзбургом, которым с 2000 года наград не давали.

Могу ли я их осуждать? Нет, только сожалеть - жизнь одна…

Мы даже можем союзничать там, где это нужно для блага страны.

Наказанием за сервильность станет собственная совесть. Поверьте мне - это больно.

Но жесткий водораздел не здесь.

И найти его не трудно: нарушение основных прав и свобод человека. Пытки в интересах власти, убийства, незаконное лишение свободы, пропаганда ущемления прав, воровство, коррупция, рэкет, фальсификация выборов…

Те, кто делают это или, находясь на соответствующих позициях, покрывают делающих. Здесь точка, когда союз становится невозможным - только переговоры о правилах войны или условиях их сдачи.

Мы - граждане одной страны, мы претендуем на одну землю. Отказ от возможности союза, компромисса с существенной частью общества - это война. Гражданская война.

Возможно ее уже не удастся избежать, но попытаться, не расширяя число врагов за пределы необходимого - нужно.