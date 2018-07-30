ЧМ поддержал потребительский спрос и российский экспорт

Годовой темп прироста ВВП в II квартале, по оценкам Банка России, увеличился до 1,8–2,2% — росту способствовал инвестиционный и потребительский спрос, положительный вклад внесло и проведение в России чемпионата мира по футболу, сообщили в Центробанке РФ.

«Расходы на конечное потребление домашних хозяйств постепенно увеличиваются, не создавая рисков для инфляции. Рост оборота розничной торговли в июне ускорился. Положительный вклад в его увеличение (около 0,2 п.п. в годовом сопоставлении) внесло проведение чемпионата мира по футболу. Наибольшее влияние проведение мундиаля оказало на оборот общественного питания и объем отдельных видов услуг (гостиницы и транспорт)», — говорится в сообщении ЦБ.

Повышение спроса на отечественные товары и услуги со стороны иностранных болельщиков также оказывало поддержку экспорту. Во II квартале физический объем экспорта вырос на 5–6% в годовом сопоставлении.