The Times: россияне забирают детей из британских частных школ

Как пишет The Times со ссылкой на статистику британского Совета независимых школ (ISC), численность русских детей в частных британских школах в 2015 году составляла 3611, а по последним данным - 2806. Обзор был составлен в январе текущего года, так что на статистику не могли повлиять ни отравление Сергея и Юлии Скрипалей, ни высылка российских дипломатов.

«Некоторое время российские олигархи и боссы мафии наслаждались всеми выгодами от свободного и неограниченного доступа в Великобританию. Им нравится ходить по магазинам в Лондоне, прятать свои активы на рынке британской недвижимости и отдавать здесь своих детей в школы. Санкции только начинают ощущаться болезненно», — прокомментировал данные председатель многопартийной парламентской группы по делам России Крис Брайант. (Цитата по сайту Inopressa ).