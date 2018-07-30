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#Мир

The Times: россияне забирают детей из британских частных школ

30.07.2018

Число богатых россиян, которые
отдают своих детей в британские частные школы, сократилось

Как пишет The Times со ссылкой на статистику британского Совета независимых школ (ISC), численность русских детей в частных британских школах в 2015 году составляла 3611, а по последним данным - 2806. Обзор был составлен в январе текущего года, так что на статистику не могли повлиять ни отравление Сергея и Юлии Скрипалей, ни высылка российских дипломатов.

 «Некоторое время российские олигархи и боссы мафии наслаждались всеми выгодами от свободного и неограниченного доступа в Великобританию. Им нравится ходить по магазинам в Лондоне, прятать свои активы на рынке британской недвижимости и отдавать здесь своих детей в школы. Санкции только начинают ощущаться болезненно», — прокомментировал данные председатель многопартийной парламентской группы по делам России Крис Брайант. (Цитата по сайту Inopressa).

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