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#Интернет

Дума интересуется опытом регулировки соцсетей

30.07.2018

Госдума заказала исследование опыта регулирования социальных сетей за рубежом

Аппарат Госдумы РФ объявил конкурс на проведение исследования об опыте регулирования социальных сетей за рубежом для дальнейшей разработки предложений «по совершенствованию российского законодательства».

«В связи с ростом популярности соцсетей среди граждан остро встал вопрос о необходимости законодательного урегулирования отношений в соцсетях»,— объясняется актуальность исследования в техническом задании, пишет «КоммерсантЪ». Основными направлениями законодательного урегулирования должны стать «защита прав граждан, обеспечение безопасности РФ и упорядочение распространения информации и обмена данных между пользователями соцсетей».

Цель исследования — «выявление механизма взаимодействия государства как регулятора с владельцами и пользователями соцсетей в других странах».

Законопроект депутатов-единороссов Сергея Боярского и Андрея Альшевских о регулировании соцсетей был внесен в Госдуму летом прошлого года. После получения отрицательного отзыва на проект от государственно-правового управления президента его было решено скорректировать.

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