Дума интересуется опытом регулировки соцсетей

Аппарат Госдумы РФ объявил конкурс на проведение исследования об опыте регулирования социальных сетей за рубежом для дальнейшей разработки предложений «по совершенствованию российского законодательства».

«В связи с ростом популярности соцсетей среди граждан остро встал вопрос о необходимости законодательного урегулирования отношений в соцсетях»,— объясняется актуальность исследования в техническом задании, пишет «КоммерсантЪ». Основными направлениями законодательного урегулирования должны стать «защита прав граждан, обеспечение безопасности РФ и упорядочение распространения информации и обмена данных между пользователями соцсетей».

Цель исследования — «выявление механизма взаимодействия государства как регулятора с владельцами и пользователями соцсетей в других странах».

Законопроект депутатов-единороссов Сергея Боярского и Андрея Альшевских о регулировании соцсетей был внесен в Госдуму летом прошлого года. После получения отрицательного отзыва на проект от государственно-правового управления президента его было решено скорректировать.