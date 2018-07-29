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#Репрессии

В Москве задержали организаторов согласованного митинга

29.07.2018

В Москве прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Его организатором стала Либертарианская партия. По данным счетчика, в митинге приняли участие 6 тыс человек, по данным полицейских, как водится, в 2 с лишним раза меньше: 2.5 тыс. человек. Еще до начала митинга у организаторов начались проблемы с полицией: той не понравились агитационные материалы, где фамилия Путина стояла рядом с нецензурным выражением. После митинга полиция, не объясняя причин,  задержала организаторов: одного из руководителей московского штаба Навального Олега Степанова, главу Либертарианской партии Сергея Бойко, а так же ведущегомитинга Михаила Чичкова, сообщает  "Эхо Москвы".

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