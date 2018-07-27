Референдума не будет

О том, что ЦИК не поддержит идею референдума, сообщил РБК, агентство ознакомилось с постановлением к заседанию. Документ журналистам передал представитель КПРФ, отмечает «Интерфакс».

При этом глава ЦИК Элла Памфилова считает правомерным вынесение на референдум вопроса о пенсионной реформе, однако все дело в деталях и формулировке вопроса.

«Наши граждане имеют конституционное право определять и высказывать свою позицию по поводу того, какой должна быть пенсионная система в стране. Большинство членов ЦИК считают, что это правомерно. Все дело в качестве самого вопроса», — сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.

ТАСС уточняет, что ЦИК считает, что формулировка вопроса, который КПРФ предлагает вынести на всероссийский референдум, не соответствует законодательству.

Как пояснила секретарь ЦИК Майя Гришина, «гражданам надо обладать специальными знаниями, чтобы разобраться в содержании данного вопроса». Также ЦИК пришел к выводу, что «формулировка вопроса способна ввести участников референдума в заблуждение относительно правовых последствий выражения соответствующей позиции, допускает возможность ее множественного толкования, что в конечном счете не обеспечит выявление действительной воли народа РФ». В итоге в проведении референдума с предложенной КПРФ формулировкой вопроса решено отказать.

Ранее инициативная группа представителей КПРФ подала документы на проведение референдума с вопросом: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин Госдума уже приняла в первом чтении.