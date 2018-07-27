В ООН разочарованы докладом РФ о борьбе с пытками

В Женеве завершилась 64-я сессия Комитета ООН против пыток, на которой делегация России отчиталась о борьбе с жестокими и унижающими человеческое достоинство видами наказаний. Ответы не удовлетворили членов Комитета.

На заседании 25 июля председатель Комитета Дженс Модвиг задал вопрос об избиениях в ярославской ИК-1. Отвечал на следующий день глава российской делегации, заместитель министра юстиции и уполномоченный России в ЕСПЧ Михаил Гальперин.

«Я бы хотел выразить уверенность, что расследование этого инцидента и подобных инцидентов, доведение этих дел до суда и строгое наказание виновных в этих происшествиях, не взирая ни на какие чины, как раз должны стать и, я уверен, станут очень четким сигналом о недопустимости пыток. <…> Что еще более важно, что расследование касается не только этих конкретных лиц, не только конкретно этой колонии и не только этого конкретного эпизода», — цитирует «Медиазона» Гальперина.

Гальперин в частности отметил, что проверки сейчас идут во всех колониях. Проверяется и наличие «средств видеофиксации, которые как раз в этом эпизоде показали свою эффективность в выявлении нарушений закона в отношении заключенных».

Председатель Комитета Дженс Модвиг заявил в итоге о неэффективности камер и видеорегистраторов в российских тюрьмах: в случае пыток записи с них если и попадают к следователю, то не сразу.Модвиг также отметил, что он разочарован ответами делегации о соблюдении прав задержанных — россияне лишь рассказали о нормах закона, но не объяснили, работают ли они на практике. Недовольство вызвало и отсутствие статистики по приговорам, вынесенным за применение пыток: «Получается, что Российская Федерация не способна разъяснить, как наказывают за пытки. Это довольно печальный вывод. Поэтому еще раз повторяю свою рекомендацию криминализовать пытки. Мы не знаем, как вы наказываете за эти случаи, да и вы сами не знаете, получается».