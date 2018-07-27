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#Тюрьма

Делим ФСИН

27.07.2018

В администрации президента реформу Федеральной службы исполнения наказаний обсуждают уже больше года. Предполагается разделить ведомство на два — гражданское и силовое. 
По словам источника РБК, согласно проекту реформы, экономикой, перевоспитанием и ресоциализацией заключенных займется федеральное агентство при Минюсте, а охрана вместе со спецподразделениями ФСИН перейдет к Росгвардии. При этом полномочия ФСИН как субъекта оперативно-разыскной деятельности, а также сотрудники оперативных отделов перейдут в МВД.

Межведомственная рабочая группа в закрытом режиме готовит два варианта реформирования ФСИН. По первому сценарию планируется упразднить управление собственной безопасности и сократить оперативную составляющую работы ФСИН. Так как работа УСБ направлена «не на выявление нарушений, а на их сокрытие», говорит собеседник агентства. Штатные ставки оперативников ФСИН будут переданы ФСБ и МВД. По второму сценарию охрану периметра, конвоирование, а также спецназ планируется передать Росгвардии. Оперативная работа с заключенными, воспитательная работа с контингентом и многое другое, — перейдет к МВД, где планируется воссоздать Главное управление исполнения наказаний.
 
Как отмечает РБК, правозащитники больше всего опасаются слияния ФСИН с МВД. «Служба исполнения наказаний должна оставаться отдельно взятой структурой. Слияние с МВД однозначно усугубит ситуацию: система станет еще более закрытой и коррумпированной», — считает руководитель организации «Правовая зона» Елена Соколова.

По ее мнению, нужно принципиально пересматривать правила набора сотрудников во ФСИН и усиливать контроль за их действиями.
 
Идею о разделении ФСИН на две части озвучила накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции, где она высказалась о пытках в ярославской ИК-1.

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