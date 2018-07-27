Бюджетная кормушка партий

Как выяснили эксперты движения «Голос», «Единая Россия» в 2017 году получила более 5 млрд руб. дохода, при этом 80% него — средства федерального бюджета. Все остальные партии, вместе взятые, — в два раза беднее.

Господдержка партий не ограничивается бюджетным финансированием, их корпоративные доноры также получают государственные контракты. Однако более 90% компаний-господрядчиков являются донорами одной партии — «Единой России».

Все большее распространение получает система поддержки партий через аффилированные с ними фонды и некоммерческие организации, что делает эти доходы непрозрачными. Партии практически перестали привлекать частные пожертвования, отмечают в «Голосе».

Один из авторов исследования, член Совета движения «Голос» Станислав Андрейчук считает, что систему финансирования партий необходимо реформировать, чтобы побудить партии работать с избирателями на низовом уровне.

«Наши депутаты регулярно повышают бюджетные выплаты партиям, к которым сами принадлежат. По сути, перекладывают деньги из кармана граждан в карман своей партии. Надо им помочь избавиться от этого конфликта интересов и позволить гражданам самим решать, хотят ли они их финансировать», — говорит он.

Доклад о доходах партий «Голос» намерен направить в Генпрокуратуру, Центризбирком РФ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Группу государств по борьбе с коррупцией.