Close

#Политика

Бюджетная кормушка партий

27.07.2018

Большую часть доходов российских политических партий составляют средства федерального бюджета — россияне из своих налогов заплатили им более 30 млрд рублей за шесть лет

Как выяснили эксперты движения «Голос», «Единая Россия» в 2017 году получила более 5 млрд руб. дохода, при этом 80% него — средства федерального бюджета. Все остальные партии, вместе взятые, — в два раза беднее.

Господдержка партий не ограничивается бюджетным финансированием, их корпоративные доноры также получают государственные контракты. Однако более 90% компаний-господрядчиков являются донорами одной партии — «Единой России». 

Все большее распространение получает система поддержки партий через аффилированные с ними фонды и некоммерческие организации, что делает эти доходы непрозрачными. Партии практически перестали привлекать частные пожертвования, отмечают в «Голосе».

Один из авторов исследования, член Совета движения «Голос» Станислав Андрейчук считает, что систему финансирования партий необходимо реформировать, чтобы побудить партии работать с избирателями на низовом уровне.

«Наши депутаты регулярно повышают бюджетные выплаты партиям, к которым сами принадлежат. По сути, перекладывают деньги из кармана граждан в карман своей партии. Надо им помочь избавиться от этого конфликта интересов и позволить гражданам самим решать, хотят ли они их финансировать», — говорит он.

Доклад о доходах партий «Голос» намерен направить в Генпрокуратуру, Центризбирком РФ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и Группу государств по борьбе с коррупцией. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.