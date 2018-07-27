ФАС хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать на них российское ПО

К апрелю 2019 года в России может появиться закон, который обяжет производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги мобильных приложений и программных продуктов.

Как пишет «КоммерсантЪ», производители также должны будут обеспечить пользователям возможность полностью удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных. Это позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, считают в ФАС.

По мнению президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, очевидно, что ФАС старается помочь российским разработчикам за счет мер нетарифного регулирования.«Понятно, что Google имеет стабильный набор поставщиков приложений, в ряды которых встроиться сложно независимо от качества продукта, и рука рынка здесь мало помогает, а государство может помочь. Но с общемировой точки зрения такие меры не ведут к развитию конкуренции»,— считает он.При этом новые требования к оборудованию приведут и к новым затратам со стороны компаний, предупреждает эксперт. О том, что предустановка платных продуктов, дублирующих функциональность, вероятно, увеличит конечную стоимость компьютеров и смартфонов, предупреждает и гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.