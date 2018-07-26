Лекарство против Альцгеймера

BAN2401 – так называется препарат, большие клинические испытания которого показали, что он способен как уменьшать размер разрушительных бляшек в мозгу, так и замедлять развитие деменции, пишет The New York Times. Эти данные были представлены в среду на Международной конференции по изучению Альцгеймера в Чикаго (США). Если результаты подтвердятся, то BAN2401 станет первым препаратом , способным бороться как с симптомами болезни Альцгеймера, так и с изменениями в мозгу в результате развития болезни.



В клинических исследованиях принимали участие 856 больных из США, Европы и Японии, у которых было диагностировано либо умеренное когнитивное расстройство, либо слабоумие, вызванное болезнью Альцгеймера, на ранних его стадиях. У всех пациентов отмечалось значительное накопление амилоидного белка, который и образует бляшки в мозгу.

Введение нового препарата (самая высокая доза — инъекция каждые две недели по 10 миллиграммов на килограмм веса пациента) продемонстрировало не только снижение уровня амилоидного белка, но и замедление развития когнитивных расстройств, сказала в интервью The New York Times доктор Линн Кремер , исследователь японской компании Eisai, которая разрабатывает препарат в сотрудничестве с американской Biogen, которая находится в Бостоне, штат Массачусетс, США: «Из 161 пациентов в группе, принимавшей самую высокую дозу препарата , 81% показали такое значительное снижения уровня амилоида, что они «превратились из амилоидо— положительных в амилоидо— отрицательных », — сказал доктор Крамер. Положительные результаты от препарата фиксировались исследователями уже через 6 месяцев после начала испытаний.

Это очень обнадеживающие результаты, говорят собеседники газеты в различных центрах по изучению и лечению болезни. Помимо нескольких лекарств, которые могут затормозить потерю памяти только на несколько месяцев и даже способствовать снижению уровней амилоидного белка, эффективного лечения болезни Альцгеймера нет (NT подробно писал об этом здесь.) Между тем, болезни подвержены 44 млн человек по всему миру, включая 5,5 млн американцев. По оценкам, эти цифры утроятся к 2050 году.

Конечно, от клинических испытаний до собственно лекарственного препарата, доступного для пациентов, могут пройти годы. Однако, по словам доктора Кремера, разработчики уже запросили ауединенцию в американской the Food and Drug Administration, которая в США дает разрешение на выпуск лекарства.