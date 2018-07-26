Визовый занавес

Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, может привести к их закрытию и появлению огромных очередей в консульствах. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, передает «Интерфакс».

Предложение об изменении закона «О порядке выезда и въезда в РФ» внесли депутаты партии «Единая Россия». Поправки предполагают возложение на МИД функции по обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. Сегодня в России работают шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами.

Для получения аккредитации будет необходимо наличие у оператора филиалов не менее чем в 20 субъектах РФ, а максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Также обязательно наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации, сертифицированных в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, требуется не менее чем трехлетний опыт работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы.

По словам Тюриной, критерии выдачи аккредитации сейчас таковы, что ни один из действующих операторов получить ее не сможет. Предложенные депутатами поправки в случае их принятия поставят в патовую ситуацию не только сервис-провайдеров визовых центров, но и иностранных дипломатов.

«Посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России, чем найти подрядчиков, отвечающих новым требованиям закона. А визы будут оформлять по старинке — в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну», — заключила Тюрина.