Госдума приняла закон об офшорах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о специальных административных районах, которые предусматривают создание альтернативы зарубежным офшорным зонам на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае.

Как сообщает ТАСС, ко второму чтению была принята поправка, согласно которой зарегистрироваться в спецрайонах смогут только иностранные юрлица. При этом финансовым организациям, операторам платежных систем путь в российские офшоры закрыт.

Для резидентов САР устанавливаются специальные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций: 0% по доходам, полученным международной холдинговой компанией в виде дивидендов (при не менее чем 15-процентном участии в ее капитале в течение года), и 5% по доходам, полученным иностранными лицами в виде дивидендов по акциям публичных международных холдинговых компаний (применяется до 1 января 2029 года).

Как отмечает «КоммерсантЪ», законопроекты начнут действовать «со дня официального опубликования». Таким образом нововведения подходят для структур, владеющих активами Олега Дерипаски за пределами РФ. Часть санкций, наложенных на «Русал», ГАЗ, En+ и ограничивающих работу с ними американских структур, вступают в силу 5 августа. Если Совет федерации и президент успеют до этой даты сделать законопроект законом, офшоры именно этого предпринимателя могут стать первыми участниками проекта.