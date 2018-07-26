США и ЕС договорились об обнулении пошлин

На переговорах в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились о работе над взаимным обнулением пошлин на промышленные товары. Исключение составят автомобили.

«Мы договорились, прежде всего, работать с нулевыми тарифами, нулевыми нетарифными барьерами и нулевыми субсидиями на неавтомобильные промышленные товары. Мы также будем работать над сокращением барьеров и расширением торговли услугами, химическими веществами, фармацевтическими препаратами, медицинскими изделиями, а также соей», — заявил Трамп.

Европейский союз согласился импортировать больше сжиженного природного газа из Соединенных Штатов. Стороны также договорились о работе по сокращению бюрократических препятствий в торговле и о сотрудничестве по вопросу реформирования ВТО.